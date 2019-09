Remekül teljesítettek az Agrobio Classic KBC korosztályos sportolói

Szép eredményeket értek el a vasi sportolók a hazai rendezésű korosztályos kick-box Európa-bajnokságon – az Agrobio Classic Kick-Box Club versenyzője, Holczmüller Bence például Európa-bajnokként tért haza.

Szép magyar eredményekkel zárult a Győrben rendezett korosztályos WAKO kick-box Európa-bajnokság. Az év egyik legfontosabb erőpróbáján 39 ország közel 1600 sportolója vett részt, ami rekordlétszám. A magyar fiatalok a 28 Európa-bajnoki cím mellett 23 második és 63 harmadik helyet is szereztek, ezzel felülmúlták az eddigi legjobb magyar szereplést. Hazánk Oroszország mögött a második helyen végzett az összesített éremtáblázaton. E remek termésből a vasiak is alaposan kivették a részüket.

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-Box Club két versenyzővel vett részt az Eb-n. Holczmüller Bence (–89 kg, junior) kick-light szakágban az első helyen végzett. Light-contactban is bejutott a döntőbe, ott viszont alulmaradt, így ezüstéremmel zárt. Németh Péter (–94 kg, junior) begyűjtött egy bronzérmet kick-lightban, light-contactban pedig ezüstéremmel zárt. Mayer Gábor tanítványai tehát alaposan kitettek magukért.

– Remekül sikerült számunkra a győri Eb – kezdte az értékelést Mayer Gábor, az Agrobio Classic KBC edzője. – Indulás előtt leírtam az elvárásaimat, és a papírt beletettem egy borítékba. Bencénél tökéletesen bejött a jóslatom, az arany-, illetve az ezüstérem. Nagyszerű fizikai, mentális állapotban volt, tökélesen sikerült a formaidőzítés – kiemelkedett a mezőnyből, azon kevesek közé tartozott, akik két döntőben is érdekeltek voltak. Kick-light szakágban egyszerűen megállíthatatlan volt. Jól dolgozott light-contactban is, de a sok meccs miatt a fináléra kicsit talán elfogyott. Bence az egész nyarat kőkeményen végigdolgozta, szorgalmas sportoló, remek versenyzőtípus, és még csupán 17 éves – sok van benne. Péter esetében is eltaláltam a két érmet, csak éppen fordítva tippeltem – de hát ez már részletkérdés. Ne feledjük, Péter három szakágban indult, point-fightingban is az élmezőnyben zárt, ötödik lett – nem sok versenyző mondhatja el magáról, hogy három szakágban is kivívta a válogatott tagságot. Az ezüst- és a bronzérem is szépen csillog, elégedett vagyok az ő teljesítményével is. Péter Svájcban tanul, így kicsit ritkábban látom, nem tudok annyi időt tölteni vele, amennyit szeretnénk. De most szereztünk neki egy svájci klubot, ahol év közben dolgozhat, itthon pedig majd elvégezzük a finomhangolást. Mindkét tanítványomra roppant büszke vagyok!

A szombathelyi Controll SE három sportolója került be a korosztályos válogatottba: Pataki Barnabás (kadet II., –42 kg, light-contact), Koledics Dávid (kadet II., –63 kg, light-contact, kick-light) és Nagy Dávid (kadet II., –52 kg, light-contact, kick-light) – egyiküknek sem sikerült dobogóra állnia.

– Koledics Dávid és Nagy Dávid is 32-es tábláról indult, míg Pataki Barnabás 16-osról – jelezte Dancsó Zoltán, a Controll SE mestere. – Nyertek meccseket, csináltak szép dolgokat, de nagyon erős volt a mezőny, ezúttal nem jött össze a kiugró siker – van ilyen. Három fiatal, tehetséges, fejlődőképes srácról van szó, akik most hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak.

– A light-contact és a kick-light szakágban is a magyarok végeztek az első helyen a szakági éremtáblázaton – büszkélkedett Dancsó Zoltán, aki Olasz Attilával együtt irányítja a két szakág munkáját. – Úgy tűnik, hogy egy nagyon ütőképes, fiatal felnőtt válogatottat tudunk majd összerakni a következő években. Az is fontos számunkra, hogy light-contactban kilenc, kick-lightban pedig 11 klub szerzett érmet. A kinevezésünkkor azt ígértük, hogy járjuk majd az országot, edzéseket tartunk a kisebb kluboknál, hogy mindenhol a megfelelő irányba lendítsük a sportág szekerét – úgy néz ki, hogy lassan beválik a tervünk.

A szentgotthárdi Skorpió Kick-Box SE egy fővel nevezett az Eb-re: Menkó Zalán (36 kg) gyermek korosztályban, point-fighting szabályrendszerben szerzett bronzérmet.

– Menkó Zoltán egész nyáron keményen dolgozott, rengeteg munkát tett bele a felkészülésbe, örülök, hogy megtérült számára a befektetett munka – fogalmazott a Skorpió KBSE edzője, Takács Tibor.