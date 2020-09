Répcelaki fölény a Csákány ellen

A Répcelaki SE magabiztosan menetel, a férfi teke Szuperliga 4. fordulójában az újonc Csákánydoroszlói TE-t győzte le. A Thermalpark-Szentgotthárdi VSE megszerezte második győzelmét.

Répcelaki SE–Csákánydoroszlói TE 8:0 (3552-3298). – Répcelak, férfi teke Szuper-liga-mérkőzés.

Répcelak: Horváth Z. 619, Pintér 583, Molnár P. 586, Tóth Á. 575, Bíró 573, Móricz 616. Edző: Kiss Zsolt.

Csákánydoroszló: Sütő 522, Danyi 572, Horváth R. 567, Schvarcz 567, Márton Sz. 531, Meixner L. 539. Edző: Musits József.

A megyei rangadón az egyszeres bajnoki ezüst- és hatszoros bronzérmes, eddigi három mérkőzését fölényesen nyerő Répcelak az újonc Csákánydoroszlót fogadta, amely az előző fordulóban a Kaposvár ellen megszerezte első szuperligás győzelmét. Bár az első sorban Pintér Károly csupán 11 fával tudta felülmúlni Danyi Krisztiánt, mégis jelentős előnybe kerültek a hazaiak – Horváth Zoltán 619 fás teljesítménye jóvoltából. Pontszerzésre még a második sor szorosabb párharcaiban lehetett volna némi reménye a csákányiaknak, de a répcelakiak több szettpontjukkal ezt eleve meghiúsították. Az utolsó körben csak tovább nőtt a hazaiak előnye. Ifjúsági: 4:0 (1041-962). Varga B. 510, Simon 531, illetve Velekei 460, Meixner D. 502.

Thermalpark-Szentgotthárdi VSE–Investment Közutasok Kaposvári TK 6:2 (3690-3638). – Szentgotthárdi férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Cseh B. 628, Walcher 633, Cserpnyák Á. 591, Karba B. 600, Somodi 623, Cserpnyák M. 615. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Kaposvár: Kis R. 599, Pintér 646, Kálny 571, Németh T. 580, Horváth L. 610, Nagy G. 632.

A 4. fordulóban is hazai környezetben játszott a Gotthárd, amely jó formában kezdte az idényt. Miután jól helytállt a két topcsapat, a Szeged és a Zalaegerszeg ellen is, második győzelmére készült. Az első sorban megosztoztak a csapatok a pontokon, a hazai-

aké Cseh Bence (628) nevéhez fűződik. A nap legjobb gotthárdi eredményét, a 633 fát jegyző Walcher Roman elől viszont elvitte a pontot a 646-ot ütő Pintér György. A második sorban Cserpnyák Árpád (591) és Karba Bálint (600) pontjaival 3:1-es előnybe került a Szentgotthárd. A záró körben 600-on felüli teljesítményekkel dőltek el a párharcok, Somodi Károly (623) biztosította be a vasiak győzelmét. A gotthárdiak eredményes pályáján a vártnál jobban teljesített a még nyeretlen Kaposvár. Ifjúsági: 2:2 (1049-1038). Karba N. 509, Cseh M. 540, illetve Fajtai A. 526, Fajtai B. 512.