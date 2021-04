Répcelaki revans – Megtizedelődtek a csákánydoroszlóiak

A férfiteke Szuperliga 17. fordulójában a három vasi csapat közül csak a Répcelaki SE-nek sikerült nyernie.

Répcelaki SE–Ajka Kristály SE 8:0 (3604-3266). – Répce­lak, férfiteke Szuper­liga-mérkőzés.

Répcelak: Móricz 572, Horváth Z. 657, Bíró 603, Tóth Á. 565, Molnár 590, Pintér 614. Edző: Kiss Zsolt.

Ajka: Fodor 560, Berzsenyi 481, Magyar 568, dr. Tóth Z. 549, Tóth L. 571, Tóth M. 537.

Az őszi, 6. fordulóban az ajkai, idegenbeli bajnokit minimális, kétfás összfakülönbséggel tudta csak döntetlenre menteni a répcelaki csapat. Kiss Zsolt együttese hazai pályán feledtetni kívánta az októberi gyengélkedést. Most egy pillanatig sem volt kérdéses a vasiak magabiztos győzelme.

Az első sorban Móricz Zoltán és Horváth Zoltán a csapatpontok mellé 188 fás faelőnyt is szerzett. Főként utóbbi szárnyalt, 657 fát ütött. A második sorban Bíró Patrik és Tóth Áron révén már 4:0-ra és 239 fával vezetett a Répcelak – ezzel gyakorlatilag minden eldőlt. De a zárókörben sem lassítottak a hazaiak, Molnár Pál és Pintér Károly sem kegyelmezett ellenfelének. A tabella harmadik helyén álló répcelakiak úgy nyertek 8:0-ra, hogy a középmezőnybe tartozó vendégek a 24 szettpontból csupán négyet tudtak megszerezni. Ifjúsági: 4:0 (1041-991). Varga B. 541, Simon 500, illetve Nagy M. 514, Szabó 477.

Csákánydoroszlói TE–Szegedi TE 0:8 (3216-3855). – Szentgotthárd, férfiteke Szuperliga-mérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 566, Schvarcz 593, Vilics 594, Danyi 388, Horváth R. 556, Pungor 519. Edző: Musits József.

Szeged: Bárány 683, Karsai 630, Brancsek 623, Zapletán 656, Danóczy 614, Kiss N. 641.

Sérülések, betegség és karanténkötelezettség is sújtotta a hazaiakat, az ifimérkőzésre nem is tudtak kiállni, de a felnőtteknél is csupán hat játékost tudtak mozgósítani. A papírforma amúgy is a címvédő Szeged biztos győzelmét ígérte. Bár Schvarcz Levente és Vilics Gábor 600 fához közeli eredményt produkált, ezekkel sem volt semmi esély a pontszerzésre a más dimenzióban tekéző szegediek ellen. Akiknél mindenki bőven 600 felett teljesített, sőt Bárány Csongor a 700-at is közelítette (683).

Míg a Szeged a 3855 összfájával megjavította a szentgotthárdi pályacsúcsot, a hazaiak problémái csak növekedtek. Danyi Krisztián 90 gurítás után befejezte, combsérülése miatt nem tudta folytatni a játékot, és cserejátékos híján nem volt váltótársa. Ifjúsági: 0:4 játék nélkül.

Ferencvárosi TC–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 6:2 (3428-3396). – Budapest, férfiteke Szuperliga-mérkőzés.

FTC: Juhász 562, Rieger 594, Botházy 608, Németh A. 533, Veres 538, Sárosi 593.

Szentgotthárd: Somodi 565, Cseh B. 589, Cserpnyák Á. 530, Walcher 512, Cserpnyák M. 611, Pákai 589. Edző: Cserp­nyák Árpád, Tróbert József.

A negyedik Szentgotthárdnak az ötödik FTC otthonában nem sikerült jól teljesítenie, elsősorban a kevés csapatfa miatt maradt alul. Az első körben Somodi Károly tudott pontot szerezni a vasiak közül, Cseh Bence az utolsó dobásnál kapott ki. A második hármasban a gotthárdiaktól Cserpnyák Martin volt a legeredményesebb, 611 fája pontot is ért. De több babér nem termett, nyerhető meccset bukott el a Gotthárd. Ifjúsági: 3:1 (1078-1052). Sidó 525, Bende 553, illetve Karba B. 552, Cseh M./Karba N. 500.