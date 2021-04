Répcelaki siker, a Szentgotthárd pontot hagyott Kaposváron

A Répcelak megszerezte a két bajnoki pontot a Csákánydoroszló elleni megyei rangadón, de a Szentgotthárd meglepetésre pontot vesztett Kaposváron a férfiteke ­Szuperliga 15. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Tordai Bence az orosz vakcina ellen kampányolt, majd saját magát beoltatta vele

Csákánydoroszlói TE–Répcelaki SE 0:8 (3453-3642). – Szentgotthárd, zárt kapuk mögött, férfiteke Szuperliga-­mérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 616, Márton Sz. 590, Horváth R. 575, Schvarcz/Meixner L. 520, Vilics 561, Pungor 591. Edző: Musits József.

Répcelak: Móricz 657, Horváth Z. 641, Bíró 600, Pintér K. 565, Tóth Á. 596, Molnár P. 583. Edző: Kiss Zsolt.

Idegenben is az egyszeres ezüst-, hatszoros bronzérmes, most is dobogóra vágyó Répcelak volt az esélyes a kiesés ellen küzdő csákányiak ellen. Az első sorban két kiemelkedő eredménnyel repülőrajtot vettek a répcelakiak, Móricz Zoltán 657 és Horváth Zoltán 641 fájával 92 fás előnyt szereztek – előbbi ellen Sütő Zsoltnak 616-tal sem volt esélye a pontszerzésre. A második körben Bíró Patriknak igencsak meg kellett küzdenie a pontért Horváth Roland ellenében, 30 fás hátrányt dolgozott le. Könnyebb dolga volt Pintér Károlynak, Schvarcz Levente és az őt váltó Meixner László nem tudta megnehezíteni a dolgát. Ezzel el is dőlt már a meccs, hiszen 4:0-ra és 162 fával vezettek a vendégek. De az utolsó két csapatpont is a répcelakiaké lett Tóth Áron és Molnár Pál jóvoltából. Igaz, utóbbinál nyolc fával többet ütött Pungor Géza, de a több szettpont a répcelaki játékos javára döntötte el a párharcot. A répcelakiak megerősítették harmadik helyüket a tabellán, a csákánydoroszlóiak hét fordulóval a bajnokság vége előtt a 11., kieső pozícióban vannak. Ifjúsági: 3:1 (1102-1079). Velekei 551, Márton G. 551, illetve Simon 559, Varga B. 519.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 4:4 (3526-3477). – Kaposvár, zárt kapuk mögött, férfiteke Szuperliga-mérkőzés.

Kaposvár: Horváth L. 574, Sághy 569, Wagner 609, Nagy G. 596, Németh T. 554, Pintér Gy. 624.

Szentgotthárd: Cseh B. 599, Somodi 592, Cserpnyák M./Pákai 542, Walcher 611, Cserpnyák Á. 574, Horváth V. 559. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

A várakozás szerint indult a találkozó, a negyedik gotthárdiak első sora magabiztosan teljesített az akkor még utolsó előtti kaposváriak ellen – Cseh Bence és Somodi Károly is pontot szerzett és 48 fás előnyt is kiharcolt csapatának. A második sorban Walcher Roman is megtette a magáét a 611 fával megszerzett csapatponttal, ám az igen rossz napot kifogó Cserpnyák Martin gyengélkedését a helyette beálló Pákai Zsolt sem tudta már ellensúlyozni, a hazai Wagner 609-ével szembeni 542 fa miatt már néggyel rosszabbul álltak összfában a vasiak. Az utolsó sorban Cserpnyák Árpád megszerezte a gotthárdiak negyedik csapatpontját is, de Horváth Viktornak nem volt esélye a vb-ezüstérmes Pintér Györggyel szemben. A kaposváriak két csapatponttal és több összfájukkal kiharcolták a döntetlent – amely a mérkőzés összképe alapján igazságosnak mondható. Ifjúsági: 0:4 (1029-1155). Fajtai B. 519, Fajtai A. 510, illetve Karba N. 592, Cseh M. 563.

Kiemelt képünkön: Munkában a répcelaki Bíró Patrik. Jobbról a csákányi Horváth Roland