Répcelaki siker, gotthárdi vereség

A Répcelaki SE szuperligás tekecsapata fölényes győzelemmel hangolt a kedden kezdődő Európa Kupára. A Thermalpark-Szentgotthárdi VSE az 5. fordulóban szoros meccsen kapott ki Győrben.

Győr-Szol TC–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 5:3 (3415-3371). – Győr, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Győr: Tóth Á. 605, Németh M. 543, Batki/Hungler 576, Lendvai 590, Pete II. L. 550, Koller 551.

Szentgotthárd: Karba B. 569, Cseh B. 555, Cserpnyák M. 591, Walcher/Cserpnyák Á. 541, Pákai 554, Takács 561. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

A mezőny első feléhez tartozó győriek otthonában az első sorban Cseh Bencének szoros csatában sikerült pontot szereznie, 24 fás hátrányban kezdték a gotthárdiak a második kört. Ahol mind a két csapatpont a hazaiaké lett (3:1); Cserpnyák Martin több fája ellenére, kevesebb szettpontja miatt alulmaradt, Walcher Romanéknak viszont nem is volt esélye – 56 fára nőtt a vasiak hátránya. Jól finiseltek, Pákai Zsolt és Takács Tamás is legyőzte riválisát – de mindketten szoros csatában nyertek. Csapatpontban igen (3:3), összfában viszont nem sikerült beérni a győrieket, így övék lett a végső győzelem. Ifjúsági: 3:1 (1151-1118). Hungler 597, Tóth D. 554, illetve Cseh M. 529, Karba N. 589.

Kazincbarcikai Vegyész TSE–Répcelaki SE 1:7 (3432-3625). – Kazincbarcika, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Kazincbarcika: Orosz 592, Ander 531, Ivanyik R. 570, Nagy A. 563, Csínyi 609, Ragályi 567.

Répcelak: Kakuk 605, Horváth Z. 644, Pintér 578, Molnár 579, Móricz 615, Vörös 604. Edző: Kiss Zsolt.

A répcelakiak bajnoki mérkőzéssel hangoltak a kedden rajtoló Európa Kupára a Kazincbarcika otthonában. A második számú európai megméretésen való indulásra az előző szezonbeli bajnoki ezüsttel jogot szerző vasiak a papírformának megfelelően nyertek. Kakuk Levente szorosabb csatában, Horváth Zoltán viszont fölényesen, a nap legjobb eredményével szerezte meg a csapatpontot – 113 fával ütött többet riválisánál. Eléggé meg kellett küzdenie a pontért Pintér Károlynak és Molnár Pálnak is, de megszerezték mindketten. Az utolsó sorban Vörös Milán és Móricz Zoltán is jobb volt ellenfelénél, utóbbi azonban kevesebb szettpontja miatt alulmaradt. Így a hazaiaknak is lett egy becsületpontja, a répcelakiak viszont a 3625 összfájukkal átírták a kazincbarcikai pályacsúcsot. Ifjúsági: 4:0 (1059-950). Kramcsák 543, Dobrosi/Ivanyik D. 516, illetve Varga B. 511, Varga M. 439.

Október 1–5. között a horvátországi Varasd lesz a házigazdája az Európa Kupának, ahol a Répcelaki SE története során először indulhat. A 14 részt vevő csapat közül az 1–5. helyezett a Bajnokok Ligájában indulhat. Mivel a győzelemre nagy esélyes, tavalyi NBC Kupa-győztes Staffelstein nem szándékozik indulni a BL-ben, még a hatodik helyezett is bejuthat.

– Tavaly az NBC Kupa volt nagyon erős, most az EK-ra gyűlt össze igen neves mezőny – mondta Kiss Zsolt, a répcelakiak szakvezetője. – Nagyon nehéz lesz, de jó játékkal elérhetjük a célunkat, a BL-be jutást – ahhoz mindenkinek jól kell teljesíteni.

Kedden, szerdán és csütörtökön minden csapatból két-két játékos lép pályára. A legjobb négy összfájú együttes pénteken játssza az elődöntőt, a finálét szombaton rendezik.