Részvételi csúcs született a XI. Student-Comfort utánpótlástornán

Rekordlétszámú csapat vett részt a XI. Student-Comfort Kupa nemzetközi utánpótlás-kézilabdatornán. A rendező Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) három első helyet szerzett.

Nyolc korosztályban 85 csapat, 970 kézilabdázó vett részt a XI. Student Comfort Kupa nemzetközi utánpótlás-viadalon. A csapatok két napon keresztül Szombathelyen négy helyszínen, valamint Répce­lakon, Celldömölkön és Ikerváron meccseltek. Óriási tömeget mozgatott meg tehát a torna, amelyen még soha nem vett részt ennyi együttes.

Az ország minden részéről, de még külföldről is érkeztek együttesek. Az U9-es lányoknál és fiúknál, valamint az U10-es fiúknál még nem az eredmény, hanem a részvétel volt a fontos, ezért ezekben a korosztályokban nem is hirdettek végeredményt. A fiatalok lelkesek voltak, izgalmas mérkőzéseket vívtak. Az U11-es lányoknál a szegediek valamennyi meccsüket megnyerve végeztek az élen, a harmadik helyért vívott meccsen az SZKKA II. kikapott a Nemesvámostól. A fiúknál nem volt vasi résztvevő, itt a Farkasvár győzött. Az U12-es lányoknál az SZKKA két csapata is a dobogón végzett, az egyes számú lett az első. A fiúknál a Haladás VSE megnyerte csoportját, az elődöntőben kikapott, a bronzmeccsen viszont nyert. Az U13-as lányok mezőnyében három csoportban kilenc együttes indult, az SZKKA I. végül a második helyen zárt. A fiúknál a Szentgotthárd harmadik lett.

Az U14-es lányok mezőnyében a Dunaújváros végzett az élen. A fiúknál az Angyalföldi Sportiskola nagy csatában, egy góllal nyert a döntőben a Debrecen ellen. A serdülő lányoknál az SZKKA I. mindhárom meccsét megnyerve zárt az élen, míg az ifiknél öt csapat közül szintén az SZKKA I. együttese diadalmaskodott. A rendező SZKKA tehát három aranyérmet is nyert, és a különdíjasok mezőnyében is jól teljesített, játékosai hat különdíjat gyűjtöttek be.

Eredmények (győztesek, vasi eredmények, vasi különdíjasok). U11, lány: 1. Szeged. Fiú: 1. Farkasvár DSE. U12, lány: 1. SZKKA I., 3. SZKKA II. Gólkirály: Kasper Lilien (SZKKA I.). Fiú: 1. Kézilabda Utánpótlás, 3. Haladás VSE. U13, lány: 1. Szeged, 2. SZKKA I. Legjobb játékos: Wutschi Verona (SZKKA I.). Fiú: 1. Simontornya, 3. Szentgotthárd. U14, lány: 1. Dunaújváros. Fiú: 1. Angyalföldi Sport­iskola. Serdülő, lány: 1. SZKKA I. Gólkirály: Szentgyörgyvári Lia (SZKKA I.). Legjobb kapus: Farkas Hanna (SZKKA I.). Ifjúsági: 1. SZKKA I., 3. SZKKA II. Gólkirály: Pődör Blanka (SZKKA I.). Legjobb játékos: Kulcsár Dorottya (SZKKA I.).

– Rekordszámú nevezés érkezett, de nagy dicséret illeti kollégáimat, hogy mind a csapatok elszállásolását, meccsekre jutását és magukat a mérkőzéseket is zökkenőmentesen megszervezték – mondta Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezetője. – Pedig nem is tudtuk valamennyi meccset Szombathelyen megrendezni. Örömteli, hogy sok megyén kívüli csapat is érkezett, az ország másik végéből és Szlovákiából is fogadtunk együtteseket. Például szakmailag számunkra azért is hasznos volt a torna, mert olyan együttesekkel is játszhattunk, akikkel egyébként nem találkoznánk. Már kapom a visszajelzéseket, amelyek kivétel nélkül pozitívak, a gárdák dicsérik a lebonyolítást, a színvonalat – több csapat jelezte, hogy jövőre is jönnének. Népszerű volt a viadal, az egyetemi csarnokban és Celldömölkön is telt ház előtt zajlottak a mérkőzések – bizonyítva a kézilabda népszerűségét megyénkben. Úgy gondolom, hogy a torna messze vitte Szombathely jó hírét.