Riválist fogad az SZKKA

Hosszú kihagyás után lép pályára ismét a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapata: szerdán 18 órakor az Arena Savariában a nagy rivális Dunaújvárost fogadja.

Az SZKKA a koronavírus-járvány miatt hat bajnokit (Vác, Mosonmagyaróvár, Kisvárda, Békéscsaba, Érd, Alba) hagyott ki – legutóbb szeptember 26-án lépett pályára, akkor az MTK vendégeként kapott ki (32-29). A Dunaújvárost is érintette az egészségügyi helyzet, ugyancsak kényszerpihenőjét töltötte az elmúlt időszakban, de múlt héten szerdán visszatérhetett a pályára, az Érdtől kapott ki

33-28-ra idegenben. Két közvetlen rivális csatázik, hiszen a Dunaújváros kettő, míg a szombathelyi együttes egy győzelmet számlál eddig.

A két csapat az első fordulóban már összecsapott egymással, azt a meccset a hazai pályán játszó DKKA nagy küzdelemben nyerte meg 24-23-ra.

– Arra a kérdésre, hogy a csapatom milyen formában van, sajnos most lehetetlen válaszolni – fogalmazott Marosán György, a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapatának edzője. – Az biztos, hogy fizikálisan rendben vagyunk, hiszen amióta kijöttünk a karanténból, keményen edzünk. Azt is megígérhetem, hogy motiváltan lépünk majd pályára, hogy csúszni-mászni fogunk, mindent elkövetünk majd a győzelemért – mert a lányok nagyon ki vannak már éhezve a játékra, a tétmeccsre. De hosszú kihagyás van mögöttünk és rengeteg bizonytalanság, ami lelkileg megviselte a csapatot. És mivel nem játszottunk az elmúlt hetekben még csak edzőmérkőzést sem, bizonyos automatizmusokba, a játékszituációk megoldásába csúszhat azért hiba. Ennek ellenére megpróbálunk harcos, eredményes kézilabdát játszani. De nagy szükségünk lesz a szurkolóinkra is, bízom benne, hogy a szimpatizánsaink is nagyon várják már a meccset! A Dunaújvárost jól ismerjük, az első fordulóban végletekig kiélezett meccset játszottunk vele, közel voltunk az idegenbeli győzelemhez – de egyetlenegy góllal kikaptunk. Itt a lehetőség a visszavágásra.

A régóta maródi Csire Fanni és Balog Judit kivételével mindenkire számíthatok.