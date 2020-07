Román válogatott játékost igazolt a Viktória FC

A Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata leigazolta az ETO FC Győr játékosát, a román válogatott Gődér Brigittát.

Az már biztos, hogy átalakult kerettel kezdi a 2020/21-es bajnokságot a Haladás-Viktória FC. A vasiak korábban szerződtették a Mol Fehérvár utánpótlás-válogatott védőjét, Jánosi Ninettát, valamint a szegediek támadóját, Szil Tündét. Míg Heike Manhart, Szakonyi Emese, Tóth Alexandra abbahagyta a futballt, és távozott Öreg Cintia is. Most viszont újabb játékossal, egy igazi „nagy hallal” erősödtek a szombathelyiek: az ETO FC Győr román válogatott védője, Gődér Brigitta Szombathelyen folytatja pályafutását – 2021.

június 30-ig írt alá. A 28 éves futballista 2016 nyarán igazolt Romániából Győrbe, összesen 68 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, 11 gólt szerzett. Az egyiket 2019-ben a Haladás-Viktória FC ellen lőtte, a találat bekerült a női és férfi bajnokság tíz legszebb találata közé. Az erdélyi Margittán született játékos a román válogatottban 40 alkalommal szerepelt, egy gólt szerzett.

– A szombathelyiek már a korábbi években is szerettek volna szerződtetni, de valamiért ez mindig meghiúsult – mondta Gődér Brigitta. – Most azonban minden akadály elhárult, a váltás mellett döntöttem, úgy éreztem, szükségem van megújulásra. A Haladás-Viktória mindig is szimpatikus együttes volt számomra, az egymás ellen vívott meccseinken rendre az utolsó pillanatig harcoltak, sosem adták fel. Személyesen ugyan senkit sem ismerek a szombathelyi játékosok közül, ám ellenfélként már sokszor találkoztunk.

Tudom, hogy átalakul a vasiak kerete, és még lesznek távozók – egy kicsit sajnálom, hogy néhányukkal nem játszhatok egy csapatban, de ilyen az élet. Mindenesetre jómagam is tapasztalt játékos vagyok, hiszem, hogy rutinommal, tudásommal a csapat segítségére leszek. A belső védő az igazi posztom, de a védelem valamennyi posztján játszottam és védekező középpályásként is szerepeltem már. Beszéltem Szabados György edzővel, ambiciózus, szimpatikus tréner és jelezte, hogy az eredeti helyemen, belső védőként számít rám.

Sajnos tavaly novemberben elszakadt a keresztszalagom, és mivel a koronavírus-járvány miatt jó ideig nem mehettem gyógytornászhoz, egyelőre a rehabilitációnál tartok. Reményeim szerint csak az első néhány bajnokit kell majd kihagynom, aztán játszhatok. Ami a céljaimat illeti, szeretnék meghatározó játékos lenni, a csapattal pedig a bajnokságban a dobogó a cél. A Magyar Kupában sok függ a sorsolástól, bízom abban, hogy döntőt játszhatunk.

Kialakult a szombathelyiek felkészülési programja. A vasiak jövő hétfőn állnak munkába és öt edzőmérkőzést vívnak a rajtig, hármat hazai pályán a Király Sportlétesítményben, egyet-egyet pedig Szlovákiában és Ausztriában. Az elképzelések szerint – hivatalos kiírás ugyanis még nincs – augusztus 15-én indul az NB I.