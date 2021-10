Rosanics Péter miután megnyerte a súlyemelő Európa-bajnokságot, helyretette ellenfele könyökficamát

A Hollandiában rendezett idei masters súlyemelő Európa-bajnokságon a Haladás VSE örökifjú sportolója, Rosanics Péter aranyérmet szerzett.

A pandémia miatt nagyon régen indulhattak a veteránok világversenyen. Talán nem meglepő módon az Alkmaarban rendezett kontinensviadalon az ilyenkor megszokott létszámnak csak közel kétharmada jelent meg. A veterán súlyemelők Európa-bajnoksága egyébként 2020-ban lett volna esedékes, de a járvány miatt idáig kellett halasztani. Rosanics Péter az 55 és 60 év közöttiek kategóriájában lépett dobogóra.

– Pici változtatást eszközöltem ki idén én is, azt is mondhatnám, ez amolyan taktikai módosítás volt részemről, mivel a 89 kilogrammosok mezőnye túl sűrűnek tűnt, így inkább a 96 kilogrammot vállaltam – emlékezett vissza Rosanics Péter. A Haladás VSE sportolója szakításban 95 kilogrammot, míg lökésben 120 kilogrammot ért el, ami azt jelentette, hogy 215 kilogrammos összeredményével, négy jó gyakorlattal, öt új korosztályos országos csúcsot felállítva Európa-bajnoki címet szerzett. Márkus Erzsébet szakosztályvezető szerint Péter olyan versenyző, akinek már nincs szüksége instrukciókra, fanatizmusa az, ami folyamatosan viszi előre. Kitartása, elhivatottsága példaértékű a fiatalok számára. – A jó eredmény soha nem elég, mindig többre kell vágyni, remélem, hogy jövőre meg tudom fejelni ezt a teljesítményt – értékelt a Haladás VSE masters kategóriájú súlyemelő Európa-bajnoka, aki kettős szerepben volt jelen a kontinenstornán. A sportolóból előbújt az orvos is, amikor legnagyobb ellenfele, a lengyel súlyemelő szakításkor könyökficamot szenvedett.

– Ezzel éppen akkor szembesültem, amikor ő jött le a dobogóról, én pedig igyekeztem felfelé a versenypódiumra, de nem tudtam semlegesíteni magam a történtektől – idézte fel a sajnálatos esetet Rosanics Péter. – Kis türelmet kértem a lengyelektől, majd a gyakorlatom befejezését követően azonnal versenytársam segítségére siettem, hogy megpróbáljuk helyretenni a sérült részt, ezáltal pedig csökkenjen a fájdalom. Ez sikerült is, bár egy kicsit ez a közjáték meg is zavart a koncentrációban, de legalább tudtam segíteni. Rosanics Péter beadta nevezését az idei felnőtt országos bajnokságra, ahol megpróbálna a fiatalok között is tisztességesen helytállni, amenynyiben azonban ez nem jön össze, akkor kis pihenő következik a Haladás VSE veterán súlyemelőjének.

Kiemelt képünkön: Rosanics Péter az aranymedállal