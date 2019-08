Rövidebbek lesznek a pingpongbajnokik

Új, rövidebb bajnoki mérkőzésekre lehet számítani az asztalitenisz Extraligában és NB I-ben is. Az OPAL Asztalitenisz-csarnok a nyári szünetben is benépesült, régió­központként üzemel.

A CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels nyolcszoros bajnok, a legutóbbi szezonban bronzérmes asztalitenisz-csapatát működtető klubnál a nyári szünet nem hozott különösebben nagy feladatokat – már ami a következő csapat kialakítását illeti –, hiszen az együttes három játékosának, Fazekas Péternek, Szita Mártonnak és Kriston Dánielnek a következő idényre is él a szerződése. A vezetőedző pedig ki is lehetne más, mint a nagy legenda, kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok Klampár Tibor, akinek a 2019/2020-as már a 14. szezonja lesz a cellieknél. A tízcsapatos férfi Extraliga szeptember 7-én rajtol – nagyrészt az eddig megszokott szabályokkal, de akad újdonság is a kiírásban.

Eddig a legfelsőbb osztályban egy páros mérkőzést játszottak, utána pedig három egyéni kört – de ha az egyik csapat elérte a végső sikert jelentő hatodik győzelmet, a hetedik meccs után véget vetettek a találkozónak. A következő szezonban viszont mindig hétmeccses lesz egy-egy bajnoki az alapszakaszban, a páros után mindhárom játékos két-két egyéni mérkőzést játszik. A lehetséges végeredmény tehát 7-0, 6-1, 5-2 vagy 4-3.

– A mai, rohanó világban nem lehet becsalogatni a közönséget háromórás meccsekkel. A változtatástól azt reméljük, hogy másfél-két óránál nem lesznek hosszabb bajnokik – magyarázta az új helyzetet Fehér László, Celldömölk polgármestere, aki a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) alelnöke is. – Ugyanígy a másodosztályban, az NB I-ben is elmarad majd az utolsó egyéni kör, 18 helyett 14 meccsesek lesznek a bajnokik. Annak érdekében, hogy az első osztályú bajnokság négyes döntőjében többet ne forduljon elő, hogy erőtartalékolás miatt feladnak meccseket, a Final Fourban négy győzelemig tartanak majd a mérkőzések (a lehetséges eredmények: 4-0, 4-1, 4-2, 4-3).

Fehér László arról is beszámolt, hogy a május 31-én avatott új asztalitenisz-csarnokukban egyhetes összetartásokat rendeznek, hiszen Celldömölk az ország hat régióközpontjának egyike lett. Rendszeresen gyakorolhatnak itt a legjobb győri, soproni, ajkai, szombathelyi, büki, celldömölki újonc, serdülő és ifjúsági versenyzők. Az országos utánpótlás-nevelési program koncepciója szerint nem a saját klubedzőikkel, hanem más egyesületbeliekével, hogy a megszokottól eltérő ingereket is kapjanak. A munkát szervaasztal és adogatógép is segíti. Iskolai időszakban sem zárja majd be kapuit a régióközpont, akkor majd hétvégeken szerveznek összetartásokat. Ezt a programot a MOATSZ finanszírozza; országos szinten a szakmai vezetője az a Fazekas Péter, aki játékosként immár 11. szezonjára készül a CVSE-ben. A nyugat-dunántúli koordinátor pedig a celldömölki klub edzője, Iván Csaba.