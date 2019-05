Sakkverseny vasi sikerekkel

Nagy Gábor nemzetközi mester, a Kőbánya sakkozója nyerte a 12. alkalommal megrendezett Ság hegy Kupát. Jól szerepeltek a vasi színekben versenyzők is.

Celldömölk város önkormányzata, a Celldömölki VSE sakkszakosztálya, a Sárvári SC és a Szent Benedek iskola rendezésében összesen 35 egyesület 154 sakkozója ült asztalhoz a XII. Ság hegy Kupán. Nemcsak magyar, hanem osztrák és horvát versenyzők is érkeztek a nívós viadalra – megyénket ezúttal a korábbi évekhez képest kevesebb sakkozó képviselte. Hat csoportban kilencfordulós, 2×15 játékidejű mérkőzéseket rendeztek. Az A csoportban a Haladásban nevelkedett Nagy Gábor a Kőbánya SC nemzetközi mestere 8 ponttal szerezte meg az első helyet. A B csoportban, az amatőr, 1800 Élő-pont alattiaknál a férfiaknál Rátkai Balázs (Haladás) diadalmaskodott, a nőknél klubtársa, Rátkai Marianna (Haladás) lett az első. Csapatban is vasi siker született, a Rátkai SE együttese végzett az első helyen. A C csoportban (U13) a Szombathelyi SI nyert. A D-ben, az U11-eseknél a lányok mezőnyében szintén a SzoSI-s Szigeti Réka végzett az élen. Az óvodásoknál a celldömölki Czupor András utasította maga mögé a mezőnyt.

A győztesek és vasi dobogósok. A csoport (Felnőttek, FIDE-értékszámszerző), férfi: 1. Nagy Gábor (Kőbánya) 8 pont. Női: 1. Juhász Judit (Tapolca) 5,5. Csapat: 1. Tapolca 17.5, 3. Haladás VSE-Infraplan (Czupor Attila, Borhy Marcell, Tomasics Roland) 16,5. B csoport (amatőrök, 1800 Élő-pont alattiak), férfi: 1. Rátkai Balázs (Haladás) 7.5. Női: 1. Rátkai Marianna (Haladás) 6,5. Csapat: 1. Rátkai SE (Rátkai Imre, Rátkai Balázs, Rátkai Marianna) 20. C csoport (U13) fiú: 1. Ivor Colec (Csáktonya) 8,5, 2. Szarka Tibor (SzoSI) 8. Lány: 1. Halmavanszki Dóra (Herend) 5,5, 2. Vilics Hanna (SzoSI) 5. Csapat: 1. Szombathelyi SI (Szarka Tibor, Vilics Hanna, Szigeti Réka, Pergel Bence) 26,5. D csoport (U11): 1. Max Poljan (Csáktornya) 7,5. Lány: 1. Szigeti Réka (SzoSI) 6,5, 3. Marton Eliana (SzoSI) 4. E csoport (U10): 1. Tahin-Petrov László (Szentgál) 8. Lány: 1. Tahin-Petrov Léna (Szentgál) 5,5. F csoport (óvodások): 1. Czupor András (Celldömölk) 6,5, 3. Pergel Bence (Haladás VSE) 6.