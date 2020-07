Sárvár a petanque erős vára

Megyénkben különösen utánpótlásfronton erős a petanque – köszönhetően többek között Süle Miklósnénak.

Francia filmekben joviális nyugdíjasok egy parkban a homokban golyókat dobálnak – látszólag cél nélkül. Sok embernek ennyi ugrik be a petanque szó hallatán. Pedig a Franciaországból származó golyósport szinte az egész világon elterjedt, a franciákon kívül Olaszországban és Spanyolországban nagy népszerűségnek örvend – és persze nemcsak nyugdíjasok játsszák. Hazánkban mintegy 500 igazolt sportolóval 14 petanque-klub létezik, megyénkben kettő is. A kisebb, a felnőttek alkotta Sárvári Petanque Club és a nagyobb, az utánpótlással is foglalkozó Sárvári Sakk Club SE petanque-szakosztálya. Utóbbinak a vezetője, egyben az ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya és a női válogatott játékosa Süle Miklósné.

– Kereken húsz éve, 2000-ben kezdtem el petanque-ozni – mondta Süle Miklósné. – Hamar megszerettem ezt a sportot. Mi az, ami tetszik benne? Szabad levegőn vagyok, kapcsolatokat, sportbarátságokat lehet kiépíteni, és ha valaki eredményes, beutazhatja a fél világot. Nem is annyira fizikálisan, inkább mentálisan kell a topon lenni ennél a sportágnál – elsősorban fejben dőlnek el a dolgok. Könnyű megtanulni. A cél, hogy a saját golyóddal minél közelebb kerülj a célgolyóhoz, az „öcsihez”. Persze ennél azért bonyolultabb szabályok is vannak, de nagyjából ennyi a lényege. Klubunkban 25-en sportolnak, gyerekek, serdülők, ifik és felnőttek, azaz minden korosztály képviselteti magát. Elsősorban az utánpótlásunk erős, az országos bajnokságokban a gyermek-, serdülő- és ificsapatunk rendre a dobogón szokott végezni. Sok tehetséges fiatalunk van, például Molnár Patrik, Szovák Alex, Bakucz Dominik, Bakucz Mirkó, Klauzer Dávid, ifj. Havasi József. Három éve neveztek ki az ifjúsági válogatott szövetségi kapitányává. Jellemzően a mi klubunk versenyzői alkotják a négyfős keretet, ám nem azért, mert én vagyok a kapitány. Akadt például öt év, amikor csak sárvári fiatalok szerepeltek az ifiválogatottban. Sajnos a járvány miatt az idei franciaországi ifjúsági Európa-bajnokság és a spanyolországi női Eb elmarad. Mivel a pecöli Zichy Antónia Általános Iskola intézményvezetője is vagyok, hat éve az iskolai órarendbe, szakkörként beépítettem a petanque-ot. Büszkék lehetünk arra is, hogy a megyében egyedül nálunk van petanque-szövetség, melynek vezetője id. Havasi József, jómagam főtitkárként dolgozom. Minél több fiatallal szeretnénk megszerettetni ezt a sportágat.