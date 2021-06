Savaria Kupa: Gyurátz Réka és Halász Bence nyerte a kalapácsvetést a felnőtteknél

A Szombathelyi Dobó SE két tokiói olimpiai kvótásának győzelmét hozta a kalapácsvetés a Savaria Kupa atlétikai versenyen. Gyurátz Réka idén először dobott 70 méternél nagyobbat. Halász Bence verseny közben húzódást szenvedett, s ha nagy izgalmak között is, de nyert.

Szerdán reggeltől estig dobóatléták versenyeztek a Sugár úti Atlétikai Centrumban. A Savaria Kupa a Szuperliga, illetve az U20-as és U18-as korosztály ligasorozatának állomása volt, de a fiatalabbak is versenylehetőséghez jutottak. Több mint száz versenyző lépett színre súlylökésben, diszkoszvetésben, kalapácsvetésben – és az abszolút kategóriában gerelyhajításban is. Jó néhányan több számban is indultak. Kitettek magukért a házigazda Szombathelyi Dobó SE edzői – Németh Zsolt, Németh László, Gubián Tamás, Csercsics Richárd –, a segítőik és a versenybírók; talpon voltak, tűző napsütésben pörgött fennakadás nélkül a verseny.

A legnagyobb figyelem természetesen a felnőtt kalapácsvetésre irányult, ahol a helyi klub legjobbjai is dobókörbe léptek. A nőknél kiemelkedett Gyurátz Réka teljesítménye. A tokiói olimpiai kvótás első kísérletére – mint már oly sok idei versenyen – még csak közelítette a 70 métert, de harmadikra – és még kétszer – túl is dobta. Idén először. A legjobbja az utolsóra elért 70,77 méter – már közel van a 71 is. A második helyezett Németh Zsanett is formajavulást mutatott, április után újra 62 méter felett „járt”. A 16 éves Viszkeleti Villő 59,79-os egyéni csúccsal lett harmadik. Izgalmas csatát hozott a férfi kalapácsvetők versenye. Mi­után jó melegítést követően az olimpiai kvótás Halász Bence első kísérlete közben meghúzta a hátát, újra kellett építkeznie, a negyedik sorozat után még csak negyedik volt 71,85-dal. Akkor az olimpiai bajnok Pars Krisztián vezetett 72,85-dal. Dobásról dobásra változott a sorrend; végül Halász ötödikre egy 75,52-os dobással döntötte el az elsőség kérdését. Hatodikra javított még a másik három dobogóra esélyes: Rába Dániel vitte el a második helyet 74,42-dal – 17 centire megközelítve a kedden elért egyéni csúcsát –, Pars lett a harmadik 73,65-dal és a VEDAC-os Pásztor Bence a negyedik 73,41-dal.

A többi szuperligás versenyszám képviselői közül a tokiói olimpiai indulásra szintén nagy esélyes Rivasz-Tóth Norbert Szombathelyen érte el idei legjobbját (79,29 méter), női gerelyhajításban pedig Kövér Fanni a Savaria Kupán javított ifjúsági országos csúcsot. Az új rekord: 57,39 méter.

A Szuperliga-versenyszámok győztesei és vasi döntősei. (A külön nem jelöltek a Dobó SE versenyzői.) Férfi. Súlylökés (7,26 kg): 1. Kovács László (Ikarus BSE) 17,37. Diszkoszvetés (2 kg): 1. Szikszai Róbert (NYSC) 61,60, 4. Halász Bence 51,24, 8. Szabó Gyula 47,25. Kalapácsvetés (7,26 kg): 1. Halász Bence 75,52, 2. Rába Dániel 74,42, 3. Pars Krisztián 73,65, 6. Varga Donát 68,94, 7. Doma Benedek 66,14. Gerelyhajítás: 1. Rivasz-Tóth Norbert (Szolnoki MÁC) 79,29. Női. Súlylökés (4 kg): 1. Veiland Violetta (SZVSE) 15,70, 5. Gyurátz Réka 12,22, 8. Németh Zsanett 10,11. Diszkoszvetés (1 kg): 1. Kerekes Dóra (NYSC) 54,06, 2. Gyurátz Réka 43,57, 6. Viszkeleti Villő 38,17, 7. Németh Zsanett 35,88. Kalapácsvetés (4 kg): 1. Gyurátz Réka 70,77, 2. Németh Zsanett 62,43, 3. Viszkeleti Villő 59,79 e. cs., 5. Gergelics Cintia 54,02, 8. Rajczi Bianka 51,97. Gerelyhajítás: 1. Kövér Fanni (VEDAC) 57,39 új ifjúsági országos csúcs.

A korosztályos versenyek vasi dobogósai. Fiú. Súly. Junior (6 kg): 3. Méhes Krisztián 15,55 e. cs. Újonc (3 kg): 2. Zimmer Bendegúz (SzoSI) 9,80 e. cs., 3. Buús Benedek (SzoSI) 8,12. Gyermek (2 kg): 1. Windisch Dávid (SzoSI) 7,72 e. cs. Diszkosz. Újonc (0,75 kg): 2. Buús Benedek 27,45 e. cs., 3. Zimmer Bendegúz 25,34. Gyermek (0,75 kg): 1. Windisch Dávid 16,54. Kalapács. Junior (6 kg): 1. Méhes Krisztián 69,97 e. cs., 2. Katavics Balázs 69,40, 3. Viszkeleti Vencel 65,82. Ifjúsági (5 kg): 3. Koós Gábor (Haladás) 71,75 e. cs. Serdülő (4 kg): 1. Szabados Ármin (SzoSI) 71,63, 3. Horváth Erik (SzoSI) 46,54 e. cs. Újonc (3 kg): 1. Zimmer Ben­degúz 41,42, 2. Buús Benedek 36,89 e. cs., 3. Porpáczy Árpád 32,72. Lány. Súly. Újonc (2 kg): 1. Seper Zsófia (SzoSI) 7,50 e. cs., 2. Márfi Jázmin 5,85 e. cs. Diszkosz. Junior (1 kg): 1. Albert Blanka 34,78, 3. Varga Virág 30,91. Ifjúsági (1 kg): 1. Viszkeleti Villő 38,37. Serdülő (1 kg): 2. Bödei Enikő 24,97. Újonc (0,75 kg): 1. Seper Zsófia 17,79 e. cs., 2. Márfi Jázmin 16,66. Kalapács. Junior (4 kg): 2. Albert Blanka 47,39, 3. Decsi Dorka 45,18 e. cs. Ifjúsági (3 kg): 1. Viszkeleti Villő 68,67. Serdülő (3 kg): 1. Bödei Enikő 51,69. Újonc (2 kg): 1. Szabados Ráhel (SzoSI) 54,67 e. cs., 2. Seper Zsófia 35,14 e. cs., 3. Márfi Jázmin 29,69.

Rába és Németh a csapat-Eb-n Szombaton és vasárnap tíz ország atlétaválogatottjának részvételével a bulgáriai Stara Zagorában rendezik meg az idei csapat-­Európa-bajnokság második ligáját negyven versenyszámban. (Valójában ez a Szuperliga, és az első osztály után a harmadik vonalat jelenti.) Csütörtökön kelt útra a sok fiatalt is felvonultató magyar csapat, amelyben a Szombathelyi Dobó SE-t két kalapácsvető, Németh Zsanett és Rába Dániel, illetve egyik edzőjük, Németh László képviseli. Csapattag a Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetője, Kerekes Dóra is, aki Németh László irányításával szintén Szombathelyen készül.

A Dobó SE két olimpiai kvótása, Gyurátz Réka és Halász Bence Németh Zsolt mesteredzővel szombaton utazik el Chorzówba, vasárnap rendezik a 67. Janusz Kusocinski Memorialon a kalapácsvetést. A lengyelországi verseny a World Tour versenysorozat ezüst minősítésű állomása.

Kiemelt képünkön: Idén először jutott túl a 70 méteres határon Gyurátz Réka