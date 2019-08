Schimmer Sárváron

A Sárvár FC NB III-as labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a Haladás korábbi védője, Schimmer Szabolcs.

A 35 éves, sárvári születésű Schimmer Szabolcs 21 esztendő után távozott a Rohonci útról – ahol nem hosszabbították meg a szerződését. A védő 236 NB I-es meccsen viselte a Haladás mezét, öt gólt szerzett. Alapembere volt az NB II-es bajnokcsapatnak, az NB I-ben bronzérmes gárdának, szerepelt az Európa-liga selejtezőjében.

– Örülök Schimmer Szabolcs érkezésének, komoly erősítés számunkra – jelezte Bojan Lazic, az NB III-as Sárvár FC mestere. – Eredeti posztja jobb oldali védő, de elképzelhető, hogy a rutinját más poszton fogjuk hasznosítani. Már velünk edz, régóta nem játszott tétmeccset, de remek fizikai állapotban van. Mivel Szabolcs profiból minősül át amatőr futballistává, ezért 30 napot ki kell várnunk, hogy pályára léphessen, talán a 7. vagy 8. fordulóban már számíthatunk rá.

– Nagyon korrekt módon állt hozzám a sárvári vezetőség, szakmai stáb, gyorsan megegyeztünk – fogalmazott Schimmer Szabolcs. – Mindenképpen szerettem volna még futballozni, örülök, hogy erre most lesz lehetőségem. Voltak más ajánlataim is, de nem akartam már messze lenni a családomtól, ráadásul Sárváron kezdtem el futballozni. Egyelőre egy évben egyeztünk meg, aztán majd meglátjuk a folytatást. Jó erőben érzem magam, Sárváron jó csapat van kialakulóban, megtisztelő, hogy rám is számítanak az építkezésben.

A Sárvár leigazolta Ajkáról a Illés Akadémián nevelkedett 19 éves belső védőt,

Keresztes Krisztiánt is. Továbbá még egy futballista érkezése várható.