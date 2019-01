Sikeres évet zárt az Akadémia

Fennállása első U–19-es bajnoki címét ünnepelhette 2018-ban az Illés Akadémia, amelynek szakmai igazgatója, Bakos Roland elégedett a futball- iskola teljesítményével.

A 2007-ben alapított szombathelyi Illés Akadémia sikeres naptári éven van túl: a Németh Szabolcs vezette U–19-es csapat nyáron bajnokságot nyert, és a többi korosztályos együttes is szép eredményeket ért el 2018-ban. Visszatérve az U–19-esekre: Bolláék sikerüknek köszönhetően megmutathatták magukat Európában, az Ifjúsági Bajnokok Ligájában ugyan 4-3-as összesítéssel búcsúztak a fehérorosz FC Minsk ellen, ám a szombathelyi visszavágón remekül futballoztak, több meccslabdájuk is volt. A fejlődés nem állt meg, a 2018/2019-es bajnokság felénél is jól állnak az Illés Akadémia együttesei, amelyben jelenleg összesen 126-an futballoznak.

– Nagyon jó évet zárt akadémiánk, kiemelt helyet foglal el az U–19-es csapat bajnoki címe – mondta Bakos Roland, az Illés Akadémia szakmai igazgatója. – Óriási dolognak tartom az aranyérmet, hiszen nyolccsapatos, elitakadémiák alkotta mezőnyben diadalmaskodott csapatunk. A bajnoki elsőségnek köszönhetően a nemzetközi porondra is kiléphettünk, történelmi, felejthetetlen mérkőzéseket vívtunk a Minsk ellen, a tanulópénzt megfizettük, reméljük, nem az utolsó alkalom volt, hogy kupameccseket vívhatunk. Az U–16-os, U–17-es együttes is óriási fejlődésen ment keresztül, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, rajtunk kívül nem sokan vártak olyan eredményeket, mint amilyeneket ősszel elértek.

Bízunk abban, hogy a játékosok fejlődése továbbra is töretlen lesz. A kisebbeknél is jól látható volt a fejlődés, náluk nem az eredmény a legfontosabb, hanem hogy mire magasabb korosztályba kerülnek, már olyan technikai-taktikai-mentális és fizikális alapokkal rendelkezzenek, amelyre lehet építeni. A legfiatalabbaknál a legfontosabb, hogy minél többet játsszanak, lehetőleg náluk idősebb korosztályban. Az U–14-es és U–15-ös gárdánk különösen az ősz második felében kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az U–12-eseknél és az U–13-asoknál az átállás, azaz a háromnegyed pályáról a nagypályára való átállás a cél. Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is előreléptünk, a sporttudományos részleg fejlesztése elengedhetetlen volt, hiszen nagy segítséget nyújt a táplálkozásban, a

gyógytornában, a teljesítmény-diagnosztikában egyaránt.

Még a fiatal játékosok menedzselésében kellene előbbre lépnünk a jövőben. Maximalisták vagyunk, mindig fejlődni akarunk, de ehhez rengeteg munkára van szükség, amit kellő alázattal, szerénységgel, hittel, önbizalommal teszünk a hétköznapokon. A 2018-as évben is több válogatottat adtunk, ráadásul szinte valamennyi korosztályos válogatott együttes az Illés Akadémia kapusainak nevével kezdődött. A jövőben megvalósul, hogy a legjobb U–10-es és U–11-es futballisták az Illés Akadémián futballozhatnak. Céljaink nem változtak, továbbra is őszinte, nyílt futballt játszó csapatainkban pallérozódó játékosokat akarunk nevelni a Haladás és a magyar labdarúgás számára.

Az Illés Akadémián hagyomány, hogy év végén megválasztják a korosztályok legjobbjait – idén sem volt ez másként. A Haladás Sportkomplexum VIP-termében megtartott évzárón fény derült arra kik voltak a legjobb akadémisták 2018-ban. U–12: Rózsa Máté. U–13: Somfalvi Bence. U–14: Szvoboda Dániel. U–15: Iván Gergő. U–16: Senkó Zsombor. U–17: Hegyi Krisztián. U19: Kiss Balázs.