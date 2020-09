Sikeres próbát tett strandbirkózásban Ligeti Richárd

Eredményes próbát tett a strandbirkózásban Ligeti Richárd, a Haladás versenyzője – harmadikként zárt az országos sorozat 90 kilós súlycsoportjában.

A Magyar Birkózószövetség (MBSZ) a nemzetközi szövetséggel (UWW) összhangban népszerűsíteni kívánja a strandbirkózást, amely az ifjúsági olimpia programjába már bekerült. Most azon vannak, hogy a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékokon is részt vehessen bemutató sportágként. Három fordulóból állt az orszá­gos versenysorozat – melyet három korosztályban négy-négy női és férfisúlycsoportban írtak ki. A Haladás VSE-ből a kétszeres szabadfogású országos bajnok Ligeti Richárd tett próbát ebben a szakágban is.

– Jó lehetőség volt a szeptember 19-i felnőtt szabadfogású bajnokságra készülve egy kis versenyhangulatot érezni – mondta a 26 éves Ligeti Richárd, aki nemcsak versenyzőként, hanem mestere, Veréb István mellett utánpótlásedzőként is helytáll a klubjában. – A férfiaknál 70, 80, 90 és +90 kilós súlycsoportok voltak. Elég nagy hátrányban voltam, mert 84 kilósan nem akartam 80-ra lefogyni az ob előtt, így a 90-ben indultam. Ráadásul az első, az esztergomi fordulóban részt sem tudtam venni, mert akkor edzőtáboroztam Lipcsében. A másik két versenyen viszont ott voltam, Balatonfüreden és Budakalászon is második lettem. Ez összesítésben a harmadik helyet jelentette. Nagyon jó hangulat volt, élveztük mi, versenyzők is a küzdelmet, de a nézők is, mert egyszerűek a szabályok, és látványos. Homokban kell birkózni, egy szumókör a küzdőtér. Hárompercesek a mérkőzések, de idő előtt is véget érhet – amikor az egyik versenyző a három pontot eléri. Így aztán rengeteg az akció. A homok pedig teljesen más közeg, mint a birkózószőnyeg, nehezebb az egyensúlyt koordinálni. Szerintem lehet létjogosultsága ennek a szakágnak akár az olimpián is – a hagyományos kötött- és szabadfogás mellé illesztve.

Ligeti Ricsinél természetesen azért ezután is utóbbi marad a főszerepben.

– Nagyon készülök az ob-re, jó formában érzem magam. A karanténos időszakban több energiát tudtam fektetni a felkészülésbe, nem kellett minden egyébbel foglalkoznom. Most, hogy a gyerekekkel is már edzünk, egy jó forgatókönyvet találtunk ki Pista bával. Kora délután a súlyemelő- vagy az ökölvívóteremben vagyok, aztán jön a közös edzés. És miután hazamentek a kicsik, még birkózunk Wittmann Kristóffal. A legtöbben a válogatottal készülnek, de nekem az itthoni munka is jól bevált, így nyertem a két bajnoki aranyat is. Bizakodom, hogy most is sikerül.