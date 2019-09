Sikeres utcai futófesztivál – A SZoESE sportolója, Jacsev Sámuel három ezüstérmet is begyűjtött

Hatodszor is nagy sikert aratott a Szombathelyi Egyetemi SE (SZoESE) által rendezett Schaeffler Savaria Futófesztivál. Jacsev Sámuel az U23-as korosztályban, illetve a SZoESE csapatával is ezüstérmes lett.

Immár hatodik alkalommal rendezhette meg a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület a futófesztivált. Mintegy hatszázan álltak rajthoz a különböző távokon. Minden szabadtéri esemény szervezőjének az álma a szép, napos idő, ez is adott volt ezen a vasárnap délutánon. A 10 km-es országos bajnokságon a férfiaknál jóval többen képviseltették magukat a hazai élmezőnyből – a házigazda SZoESE is itt volt elsősorban érdekelt –, mint a nőknél. A női bajnok a békéscsabai Papp Csilla (37:04) lett Badis Anissa (38:55) és Bánhidi Eszter (39:47) előtt. A lányok után öt perccel rajtoló fiúk már a harmadik körben utolérték a lányokat, Horváth György (SZoESE) és Palkovits István (KARC) junior országos csúcsritmusban haladt. Palkovits aztán ellépett, és ha a rekord most el is maradt, a két évvel ezelőtti győztes Farkas Dáriusz, valamint a vasasos Molnár Ákos előtt megszerezte első felnőtt bajnoki címét. Horváth György két másodperces új egyéni csúccsal negyedik, míg Kovács Attila szintén legjobbját futva (31:19) nyolcadik lett. Jacsev Sámuel az U23-as korosztály ezüstérmét érdemelte ki (33:08). Az abszolút csapatversenyben a SZoESE triója ezüstérmet szerzett a KARC mögött minimális különbséggel, de az U23-as csapat is második lett.

Ezután következett a 60 éves a felsőoktatás Szombathelyen emlékfutás, a kampusz oktatóival, vezetőivel, egykori hallgatóival és az ELTE képviselőivel. Egy 2500 m-es kört teljesítettek, egymást bevárva, egyszerre értek a célba. Láthatóan nagy élmény volt a résztvevők számára. Ez a program az egyetem ebédlőjében egy fogadással ért véget, ahol dr. Németh István BDPK igazgató tartott ünnepi köszöntőt.

Az amatőr futamon 2,5 vagy 10 km-t lehetett futni, utóbbi távot 4×1 körös váltók is teljesíthették. A 10 km-es versenyt Somogyi Gábor és Márovics Andrea nyerte, a 2500 métert Biácsi Milán és Iker Natália. Váltóban a férfiaknál a Kappa, a nőknél az Ekcsöli jó lányok lettek a győztesek. A Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány részére a résztvevők közel 50 ezer forintot gyűjtöttek.

– Joggal és büszkén mondhatom, hogy egy újabb sikeres rendezvénnyel gazdagítottuk városunkat – értékelte a sikeres rendezvényt Kívés István versenyigazgató. – Összeszokott csapatot alkotunk Hurtik Péterrel és dr. Koltai Miklóssal, kiváló munkatársak segítették a munkánkat. A program sikeréhez nagymértékben hozzájárult Szombathely önkormányzatának hathatós anyagi támogatása is. A helyszín, az ELTE Savaria Egyetemi Központ pedig alapvetően nyitott intézményként szintén nagyszerű helyszíne, remek vendéglátója az oktatás mellett az ilyen típusú nagyrendezvényeknek.

Eredmények. Igazoltak, országos bajnokság, 10 km, férfi: 1. Palkovits István (KARC) 30:48 perc, 2. Farkas Dárius (BEAC) 30:58, 3. Molnár Ákos (Vasas) 31:01. Női: 1. Pap Csilla (Békéscsaba) 37:04, 2. Badis Anissa (VEDAC) 38:55, 3. Bánhidi Eszter (BHSE) 39:47. U23, férfi: 1. Diószegi Dávid (Békéscsaba) 32:00, 2. Jacsev Sámuel (SZoESE) 33:08, 3. Bognár Domonkos (BHSE) 38:58. Női: 1. Jánosi Lilla (BEAC) 40:06, 2. Dely Virág (BEAC) 43:07, 3. Zémann Anita (BEAC) 44:06. Junior, férfi: 1. Palkovics István (KARC) 30:48, 2. Szemerei Levente (Szekszárd) 31:14, 3. Válik Ferenc (KARC) 35:41. Női: 1. Bánhidi Eszter (BHSE) 39:47, 2. Járdi Emese (KARC) 40:02, 3. Zákányi Panna (Miskolci Sportiskola) 40:21. 4×2,5 km váltó, fiú: 1. Soproni VSE 31:52. Lány: 1. Soproni VSE 35:41. Csapatverseny. Férfi, abszolút: 1. KARC (Palkovits István, Fazekas Milán, dr. Jakab András) 1:35:21 óra, 2. SZoESE (Kovács Attila, Jacsev Sámuel, Horváth György) 1:48:27, 3. BEAC (Farkas Dárius, Csere Gáspár, Gyenes Donát) 1:37:13. Női: 1. VEDAC (Badis Anissa, Brassay Réka, Kiss Melinda) 1:59:30, 2. BEAC (Jánosi Lilla, Fehér-Salánki Teodóra, Oszlányi Réka) 2:01:29, 3. Soproni VSE (Magyar Veronika, Egri-Németh Eszter, Kozák Rebeka) 2:12:31. U23, férfi: 1. BEAC (Gyenes Donát, Koch Ágoston, Pap Leonardo) 1:47:48, 2. SZoESE (Jacsev Sámuel, Szalay Levente, Tomka János) 1:48:27. Női: 1. BEAC (Jánosi Lilla, Dely Virág, Zémann Anita) 2:07:19, 2. VEDAC (Szigeti Beatrix, Bencsics Boglárka, Darics Nikolett) 2:34:05. Junior, férfi: 1. KARC (Palkovits István, Válik Ferenc, Turkovi-Nagy Dávid) 1:45:19. Női: 1. VEDAC (Mérő Dominika, Koós Réka, Nagy Márta) 2:28:48.

Amatőrök. 10 km, abszolút, férfi: 1. Somogyi Gábor 35:43, 2. Vörös Gábor 36:39, 3. Vad József 36:45. 18–40 év: 1. Vörös Gábor 36:39, 2. Fábrics Gábor 36:51, 3. Galavits Patrik 37:52. 41–60: 1. Somogyi Gábor 35:43, 2. Vad József 36:45, 3. Devecseri Bálint 38:32. +61: 1. Koren Pál 48:30, 2. Borbás Tibor 48:43, 3. Borbély Sándor 51:34. Női, abszolút: 1. Márovics Anna 39:01, 2. Süle Szilvia 45:14, 3. Szobonya Adrienn 46:10. 18–40: 1. Márovics Anna 39:01, 2. Süle Szilvia 45:14, 3. Szobonya Adrienn 46:10. 41–60: 1. Vásárhelyi Éva 46:24, 2. Osztrosits Krisztina 47:26, Németh Beáta 47:27. +61: 1. Jákli Magdolna 54:26, 2. Péntek Tamásné 59:56, 3. Ersing Klára 1:09:24. Diákverseny (2,5 km), fiú. Abszolút: 1. Biácsi Milán 8:04, 2. Orbán Áron 8:24, 3. Babics Marcell 8:41. I–II. korcsoport: 1. Kovács Olivér 9:53. III. kcs: 1. Babics Marcell 8:41. IV. kcs: 1. Varga Tamás 10:08. V–VI. kcs: 1. Biácsi Milán 8:04. Lány. Abszolút: 1. Iker Natália 9:12, 2. Kulcsár Amira 9:29, 3. Juhász-Tóth Eszter 9:52. I–II. kcs: 1. Czóbel Diána 11:13. III. kcs: 1. Németh Borbála 11:02. IV. kcs: 1. Iker Natália 9:12. V–VI. kcs: 1. Kovács Kitti 10:40. 4×2,5 km váltó, férfi: 1. Kappa 39:58. Női: 1. Ekcsöli jó lányok 43:01.