Sima Falco-győzelem – A Pécs nem tudta megnehezíteni a házigazda dolgát

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság idei utolsó, 13. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 32 pontos vereséggel küldte haza a Pécset.

A tavalyi bronzérmes Pécs hat győzelemmel kezdte a szezont, majd a következő hat bajnokiját elbukta. A mérkőzés előtt koszorúzással, gyertyagyújtással idézték fel a tíz éve elhunyt Falco-center, Horváth Zoltán emlékét.

Kapkodva, kihagyott dobásokkal kezdtek a csapatok, a Falco talált előbb magára (3. perc: 8-4). A folytatásban mégis kiegyenlített játékot, váltott kosarakat láthattak a szurkolók. Hazai oldalon Reddic, míg a vendégeknél Budimir termelte a pontokat. Aztán rendezte sorait a házigazda, jobban védekezett, jobban szedte a lepattanókat, gyors támadásokat vezetett – meglépett (8. perc: 16-11). De nagyon rosszul dobott, ezt büntetve visszajött a meccsbe a PVSK, egy pontra zárkózott az etap végére. Ciric triplája nyitott a második negyedet, átvette a vezetést a Pécs – a vendégek nyolcadik távoli kísérlete ért célba. Próbált sebességet váltani a Falco, néhány gyors lerohanás után időt is kért a vendégek kispadja (13. perc: 24-20). A hazaiaknál Lake remekül szállt be a meccsbe. Budimir pedig szinte egyedül tartotta meccsben a csapatát. Perl szerzett fontos pontokat, próbált ismét meglépni a Falco (17. perc: 35-26). Nem használt a pécsi időkérés, lendületbe jött a házigazda, tíz pont fölé növelte az előnyét. Végül 45-35-ös eredménynél vonulhattak nagyszünetre a felek.

Fordulás után is maradt az irányítás a Falcónál. A Pécs azonban tartott a lépést, be, benézett tíz pont alá. Erre azért volt lehetősége, mert nem javult a hazai dobóforma. Rá is érzett a lehetőségre a roppant lelkes vendég, egyre közelített (26. perc: 54-49). Már, már teljesen nyílt lett a mérkőzés. Benke a legjobbkor rázta meg magát, a vezérletével ismét lépéselőnybe került a Falco (28. perc: 63-50). 65-55-ös eredményről kezdődött a záró játékrész. A negyedik negyedet remekül, gyors leindításokkal kezdte a Falco. Egyre nehezebben tartott a lépést a vendég (32. perc: 75-59) – Bíró dobott gyorsan két triplát. A Pécs futott az eredmény után, de sokat hibázott. A Falco nem lassított, igyekezett felőrölni ellenfelét. Filipovity triplája után 20 pont fölé nőtt a hazai előny (36. perc: 86-64) – eldőlt a mérkőzés, szétesett a Pécs. Az utolsó percekre nem maradt izgalom. Krivacevic zsákolásával ért véget a meccs: a közönség nagy örömére átlépte a 100 pontot a bajnokcsapat. A parádés negyedik negyedet produkáló Falco csak annyit adott ki magából, amennyit nagyon kellett, azonban így is biztosan nyert.