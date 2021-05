Sima Falco-siker – Ezúttal nem okozott problémát a Szeged – Fotók

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság elődöntőjének harmadik meccsén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely simán verte a Szegedet.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc első meccsén magabiztos Falco-győzelem (109-81) született, Szegeden viszont elbukott a szombathelyi alakulat (92-96). A Falco azzal a céllal lépet pályára, hogy ismét előnybe kerüljön – míg a Szedeák meglepetésre készült.

Több kihagyott hazai dobás után Benke triplája nyitotta a meccset. De minden szombathelyi pontra érkezett válasz, felváltva került a gyűrűbe a labda. Futottak és tüzeltek a csapatok. És a Szeged nem keltette megilletődött csapat benyomását (3. perc: 7-10). Govens és Bognár nagyon élt a vendégeknél – hazai oldalon a kezdőben helyet kapó Barac termelte a pontokat. Üldözte ellenfelét a Falco, sőt, a magára találó Benke vezérletével fordított – Szekulovics mester rögtön időt kért (7. perc: 19-18). A játékvezetők – nem először a párharc során – elveszették a fonalat. Amit jól használt ki a Szeged, kiegyenlített (22-22). Kellett ki idő, hogy a Falco megnyugodjon – végül négy ponttal nyerte meg az első negyedet. A kisszünet sem törte meg a hazaiak lendületét, 6-2-es rohammal kezdték a második etapot (12. perc: 32-24). Közelített a 10 ponthoz a hazai előny. És Bruinsma triplájával át is lépte (15. perc: 44-29). Komoly bajban volt a Szeged: a Falco remekül védekezett, villámgyors, pontos támadásokat vezetett, távolról is jól célzott. Govens próbálta meccsben tartania csapatát. Erős ritmust diktált a Falco, egyre nehezebben tartott a lépést a Szeged. De végül a Falco nem tudta eldönteni a meccset az első félidőben (20. perc: 51-38).

Fordulás után sem lassított a Falco. A Szeged büntetőkkel araszolt, és néhány kósza távoli dobása is célba ért. De a Falco diktálta a tempót, biztosan vezetett (23. perc: 58-43). Több szegedi támadást kivédekezett a házigazda – jól szedte a lepattanókat is. Ha támadásban kicsit pontosabb, a mérkőzés ezen szakaszában el is dönthette volna a meccset. De így sem fenyegette veszély a hazai vezetést (26. perc: 65-50). Perl büntetője után hízott 20 pontra hazai fór – bő egy perccel a negyed vége előtt (75-55). Szekulovics mester ekkor már rezignáltan szemlélte az eseményeket a szegedi kispadról – ő is érezte, hogy a lényegi kérdések eldőltek. A negyedik etapnak már csak formalitásból futottak neki a felek (30. perc: 79-55). Már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Igaz, Bruinsma és Govens képes volt így is összeakaszkodni. Perl szórakoztatta látványos megoldásokkal a szurkolókat. Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. (38. perc: 94-73). Simán nyert a Falco – és ismét előnybe került, 2-1-ről folytatódik a párharc.

Gasper Okorn: – Gratulálok a csapatomnak, elégedett vagyok a látottakkal, az eredménnyel. Gyengén kezdtünk, az első öt percben kaptunk 16 pontot – de tudtunk váltani, ami komoly fegyvertény. Elsősorban a jó védekezésünknek köszönhetjük a győzelmet, nem sok csapat tudja 74 ponton tartani a Szegedet. De még nem ért véget a párharc. Viszont hétfőn viszont megpróbáljuk lezárni!

Szrecsko Szekulovics: – Gratulálok a Falcónak megérdemelten nyert. Kicsi a rotációnk, sajnos nálunk nem fér bele az, hogy egy légiós egy pontot dobjon. Ráadásul sokkal keményebben, agresszívabban játszott, védekezett a ellenfelünk, mint az előző meccsen. Jó csapat a Falco, de mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ötödik mérkőzésre kényszerítsük.

Benke Szilárd: – A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, főleg jól védekeztünk. Azért nyertünk, mert 74 ponton tartottuk a jól támadó Szegedet. Ebben a stílusban, ezzel az agresszivitással kell pályára lépnünk hétfőn is. Szeretnénk négy mérkőzés alatt lezárni a párharcot.

Jegyzőkönyv Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Naturtex-SZTE- Szedeák 98-74 (26-22, 25-16, 28-17, 19-19)

Szombathely, 900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, elődöntő, harmadik találkozó, vezette: Kapitány G., Praksch P. Á., Tóth K.

Falco: Váradi 10/6, Benke 23/12, Barac 13/3, Bruinsma 16/6, Keller Á. 8. Csere: Perl 23/3, Anderson 2, Doktor 3/3, Dancsecs –, Kovács B. –. Edző: Gasper Okorn.

Szeged: Govens 19/6, Brown 16/6, Dzseletovics 1, Bognár 13/6, Dickey 12. Csere: Keller I. 3/3, Olasz –, Kerpel-Fronius B. 6/6, Kerpel-Fronius G. 4, Mayer –. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7-10. 7. perc: 19-18. 12. perc: 32-24. 15. perc: 44-29. 20. perc: 51-38. 23. 58-43. 26. perc: 65-50. 30. perc: 79-55. 35. perc: 86-70. 38. perc: 94-73. Kipontozódott: Doktor (28.), ill. Brown (37.)-

Az elődöntő másik ágán a Szolnok elgázolta, 94-57-re győzte le a vendég Debrecent – így az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában 2-1-re vezet az Olaj. Hétfőn 18 órakor Szeged–Falco, 18.15-kor pedig DEAC-Szolnok mérkőzést rendeznek.