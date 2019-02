Sima győzelmet ért a remek AVUS-rajt

Az OB I-es vízilabda-bajnokság 12. fordulójában az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) tíz góllal legyőzte a KSI-t.

AVUS–KSI 14-4 (6-0, 3-1, 2-0, 3-3). – Szombathely, 150 néző, OB I-es vízilabda-bajnokság, vezette: Tordai, Nóvé.

AVUS: Kovács B. – Irmes 1, POLOVIC 3, KISS CS. 3, Basara 2, Takács J. 1, GARANCSY 2. Csere: Ekler B. 1, Takács K., Baj, Juhász M. 1, Baranyai, Sági. Edző: Matajsz Márk.

KSI: Bányai – Tóth Bence, Bóbis 1, Schmölcz, Turnai B., Bihácsi 1, Horváth Á. 1. Csere: Tóth-Gili 1, Hevesi, Pető. Edző: Horváth János.

Jól, góllal kezdtek az aligátorok: egy perc sem telt el, amikor Irmes a hálóba talált (1-0). Nem sokkal később Kiss Csaba is megrezgette Bányai hálóját. A hazaiak lendületes vízilabdájának nem találták ellenszerét a vendégek, Basara, majd Garancsy is gólt szerzett: ötpercnyi játékot követően már 4-0-ra vezettek a szombathelyiek. A vasiak az első negyedben ráadásul még két gólt szereztek. A második negyedben ott folytatták az aligátorok, ahol abbahagyták, két gyors találattal már 8-0-ra húztak el. A vendégek ugyan szépítettek, de Polovic hamar visszaállította a nyolcgólos különbséget (9-1). A harmadik negyedben aztán már nemcsak a budapestiek, hanem a hazaiak is sokat hibáztak – a vasiak nem tudták emberelőnyös helyzeteiket gólokra váltani. Ám ezt a negyedet így is 2-0- ra nyerték Matajsz Márk tanítványai. Az utolsó nyolc perc 11-1-es hazai előnyről indult. Miután a lényegi kérdések már korábban eldőltek, a csapatok nem nagyon játszották ki támadóidejüket és kevésbé is koncentráltak. Az aligátorok végül magabiztosan, tíz góllal verték a KSI-t.

Matajsz Márk: – A kötelező győzelmek mindig a legnehezebbek, örülök, hogy a fiúkból a legutóbbi, csúfos pécsi vereség egy ilyen jó értelemben vett agresszív, pörgős játékot váltott ki. Az első negyed remekül sikerült, a harmadikban viszont öt emberelőnyös helyzetet sem sikerült kihasználnunk, ezért kissé bosszús vagyok.

További eredmények: FTC–Budapest Honvéd 13-4, Eger–BVSC 11-11, Szentes– Pécs 18-7. Az A csoport állása: 1. FTC 39, 2. Eger 34, 3. BVSC 20, 4. Budapest Honvéd 19, 5. Pécs 16, 6. Szentes 16, 7. AVUS 9, 8. KSI 0 pont.