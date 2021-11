Simán nyert a Falco – A Paks távozott 20 pontos vereséggel Szombathelyről – fotók

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 10. fordulójában a Falco KC a vendég Paksot győzte le roppant magabiztosan – és továbbra is veretlen.

A címvédő, listavezető, veretlen Falco fogadta a sereghajtó Paksot – a papírformra sima hazai győzelmet ígért. Ráadásul nehezítette a vendégek helyzetét, hogy Cleveland Melvin, Brano Djukanovic és Karosi Gergely játékára sem számíthattak.

A találkozó paksi duplával kezdődött, amire Golomán egy triplával felelet. A folytatásban váltott pontokat, váltott vezetést láthatott a közönség (3. perc: 7-6). De a percek múlásával a Falco kezdte átvenni az irányítást. Főként Váradi pontjaival megugrott a házigazda. Jól védekezett, jól lepattanózott a szombathelyi együttes, rendben volt a támadójátéka is – míg a vendég szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. Időt is kért a paksi kispad (6. perc: 19-8). Az időkérés után távoli dobásokkal próbálkozott az ASE. Néhány tripla célba is ért. Ráadásul roppant agresszív játékra váltott a vendég.

Hiába, 12 ponttal nyerte meg az első etapot a Falco. A második negyed már kiegyenlítettebb meccset hozott – főleg azért, mert Brown ontotta a triplákat. Ettől függetlenül állandósult a Falco tíz pont körüli, fölötti előnye (14. perc: 40-29). A Falco sokat cserélt, a szakmai stáb fiatal játékosoknak is adott bőven lehetőséget. Közben pörgő, harcos csata kerekedett a meccsből – a Paks nem adta fel. Így Brown extrájára építve látótávolságban tartotta a Falcót az ASE. De a hazai vezetés nem forgott veszélyben (20. perc: 51-49).

Fordulás után az előző meccseket sérülés miatt kihagyó Benke két triplával nyitott. A Falco pedig nagy rohamokkal. Kezdett nagyon gyorsan eldőlni a mérkőzés sorsa – labdaszerzés után Váradi, majd Perl is zsákolt (23. perc: 61-44). Természetesen paksi időkérés szakította meg a játékot. Fel is tudott pörögni a vendég – próbált visszajönni a meccsbe. Valamelyest fel is zárkózott. Főleg azért, mert több helyzetét is elkönnyelmüsködte a házigazda (27. perc: 66-53). De aztán ismét ritmust váltott a Falco, és ismét helyreállt a rend. Többször is lejárt például a vendégek támadóideje. Hazai oldalon Barac kapta el nagyon a fonalat, de Perl is remekelt.

Végül 19 pontos szombathelyi vezetéssel fordultak rá a csapatok a záró, negyedik negyedre – ezzel minden lényegi kérdés eldőlt (30. perc: 74-55). De a Falco nem lassított, igyekezett kiszolgálni lelkes közönségét. Nem tudott közelíteni az ASE (35. perc: 83-63). Pedig rengeteg faultot fújtak a játékvezetők a hazaiakra. A Falco azonban szervezetten, csapatként, roppant magabiztosan tette a dolgát – és több egészen kiváló egyéni teljesítményt is felvonultatott. A Paks mindent elkövetett, hogy a végén kozmetikázzon az eredményen – amit a Falo nem engedett. Igaz, a 100. hazai pont végül nem jött össze.