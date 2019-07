Sípályán, zsákokkal a nyakukban futottak

Remekül teljesített az STG-Szombathely extrém futócsapata a Bakonyban rendezett nemzetközi akadályfutó, terepfutó versenyen. Az összeszokott társaság két arany- és egy ezüstéremmel tért haza.

Egy úgynevezett trifekta hétvégének adott otthont Eplény térsége – két nap alatt három verseny várt a nemzetközi mezőnyre. Szombaton reggel a szuper versennyel (14,5 km táv, 1100 m szintkülönbség) kezdtek az extrém futók. Az időjárás nem kímélte a résztvevőket, 30 fokos hőségben kellett egy sípályán kijelölt terepen versenyezniük – sokat felfelé futni, közben válogatott akadályokat (kavicsos vödör cipelése, zsák felhúzása, patakban futás, dárdadobás, kúszás, stb) leküzdeni. A 91 csapatot felvonultató nyílt mezőny küzdelmét végül az STG-Szombathely tízfős társasága nyerte meg.

Délután következett a sprintverseny (7 km táv, 700 m szintkülönbség). Rövidebb pálya, kevesebb akadály, de ugyanaz a hegy várt a résztvevőkre. Az STG-Szombathely ezúttal olyan sportolókat is felvonultatott, akik első versenyükön vettek részt, akik azonban igazán jól teljesítettek. Amit az is jelez, hogy 102 csapatból második lett az STG – egyedül az a Kassa győzte le a szombathelyi alakulatot, amely a délelőtti szuper távon nem versenyzett, így pihentebb volt.

Vasárnap a beast, azaz a szörny elnevezéssel illetett verseny várt a mezőnyre, 23 km-es táv, 1400 m-es szint­emelkedés, több mint 30 akadály. De kipihente az első nap fáradalmait az STG legénysége, 83 csapatból a legjobbnak bizonyult.

– Mindhárom versenynél már a rajt is nagyon rendhagyó volt, ugyanis zsákkal a nyakunkban kezdtük a hegymászást – számolt be a történésekről az STG-Szombathely csapatvezetője, Horváth Tamás. – Egyébként nagyon jó fizikai állapotban, motiváltan érkeztünk Eplénybe. És mint azt az eredmények is bizonyítják, sikerült valami maradandót alkotnunk. Büszke vagyok a csapat minden tagjára – azokra is, akik most éppen nem versenyeztek. Erős hétvége van mögöttünk, kifejezetten szép eredmények születtek, beérett a sok munka. Úgy érzem, jó úton haladunk!

Az STG-Szombathely Eplényben rajthoz állt csapata: Koroknai Bálint, Gombás Dániel, Petrovics Szabolcs, Nárai Dániel, Bleyer Helga, Horváth Tamás, Horváth Belián, Hangay Krisztián, Bódi Krisztián, Horváth György, Horváth Dániel, Czaun Szimonetta, Babos Bálint, Horváth Nóra.

Az STG-Szombathely gárdáját érintő hír, hogy a napokban két versenyzőjük részt vehetett az olaszországi akadályfutó, terepfutó Európa-bajnokságon. Major Gábor és Illés Gábor az idei versenyszezonban kvalifikálta magát az egyéni Eb-re. Mindketten hasznos tapasztalatokkal felvértezve tértek haza a kontinenstornáról – e tapasztalatokra pedig építeni fog az STG a jövőben.TG