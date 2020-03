Síugrás: Vörös Virág lábadozik, és már a visszatérést tervezi

Túl van a – jól sikerült – térdműtéten a Kőszegi SE magyar rekorder síugrója, Vörös Virág.

Vörös Virág még március elején, a világkupa-sorozat lillehammeri állomásán, az egyik edzésen az első ugrásnál sérült meg, miután megbillent a levegőben, és a talajfogáskor bukott. A három évvel korábban műtött bal térdét fájlalta, nem is tudott lábra állni. A norvég kórházban a szakemberek kizárták a törést és keresztszalag-lazulást diagnosztizáltak. Budapesten, a Sportkórházban folytatódtak vizsgálatok, melyek kedvezőtlenebb eredményeket hoztak. Kiderült, hogy operáció és több hónapos rehabilitáció előtt áll Vörös Virág, akinél keresztszalag-szakadást, valamint meniszkusz-sérülést állapítottak meg az orvosok. A műtét megtörtént – és jól sikerült.

– Március 18-án műtött meg Tatán dr. Béres György – árulta el Virág. – A beavatkozás időtartamára előzetesen 50 percet kalkuláltak, de elhúzódott, és másfél óra biztos lett, ha nem több. A körülményekhez képest jól érzem magam – sajnos semmiképp sem lehetett elkerülni a műtétet, mivel a keresztszalag mellett a meniszkusz is két helyen sérült, és egy csontdarab is levált. Két napot töltöttem el a kórházban, aztán hazaengedtek. Sőt, hat nappal a műtét után már a mankót is elhagyhattam, rá tudok lépni a sérült lábamra is.

– Folyamatosan járok kontrollra, úgy tűnik, hogy kifejezetten jól sikerült a műtét – és hát nekem is van ebben tapasztalatom, én is úgy érzem, hogy rendben lesz a lábam. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy hat-nyolc hónapos rehabilitáció, rengeteg munka vár rám, a gyógytornát már csinálom. De az nem volt kérdés számomra, hogy folytatom a pályafutásomat.

A kőszegi síugró 2016 szeptemberében már elszenvedett egy súlyos keresztszalag-szakadást, megműtötték, és egy teljes téli szezont ki kellett hagynia. A mostani szezonra érte el csúcsformáját, januárban a női világkupa-sorozat történetének első magyar világkupa-pontját gyűjtötte be a romániai Barcarozsnyón. A további vk-kon újabb pontokat szerzett; 14 versenyből öt alkalommal is bekerült a legjobb harminc közé. Mivel a koronavírus-járvány miatt törölték a szezon további világkupa-versenyeit, eldőlt, hogy 12 pontjával a 42. helyen végzett.

– Nagyszerű volt a szezon, sokat fejlődtem az utóbbi időszakban, élveztem a versenyzést, jöttek az eredmények – fogalmazott a 21 éves Vörös Virág. – Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, sokan gratuláltak, egyre többet foglalkozott velem a sportsajtó. Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen sérüléssel ért véget ez a remek sorozat. De nem kesergek, most ezzel a feladattal kell megbirkóznom, azért fogok keményen dolgozni, hogy mielőbb ismét lécet csatolhassak a lábamra. Szeretnék még az idén ismét ugrani, és újabb világkupa-pontokat gyűjteni! Edzőmmel, Vasja Bajccal Szlovéniában terveztük elkezdeni a rehabilitációt, de sajnos a koronavírus-járvány közbeszólt.