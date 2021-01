Snapszer: bajnoki döntő elhalasztva

A 2020-as évet lezáró országos snapszerbajnokság döntőjét még nem rendezték meg, és egyelőre az új esztendő versenyei sem rajtoltak el – de a snapszerosok készülnek gőzerővel a folytatásra.

– A tavalyi esztendő a magyar bajnokság megszokott év végi döntője nélkül zárult – árulta el Táncsics Péter, a kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszerszövetség vezetője. – Pedig felkészültünk, a járványhelyzet miatt több forgatókönyvet is előkészítettünk. Terveztünk home office viadalt, különféle módon lebonyolítható távversenyt – de végül egyik sem nyerte el a résztvevők tetszését. Békeidőben ugyanis az év végi döntő egy nyílt verseny, ahova az ország minden tájáról érkeznek kártyások Kőszegre. A finálé ma már baráti összejövetellé, társadalmi eseménnyé nőtte ki magát – a résztvevők pedig nem akartak lemondani a személyes találkozás, a szemtől szemben versenyzés lehetőségéről. Ráadásul a versenyzők között sokan a tapasztaltabb korosztályt képviselik, közülük többen is jelezték, hogy nem szeretnének semmilyen rizikót sem vállalni. A szervezőbizottság végül úgy döntött, hogy a versenyzők egészségének megóvása érdekében elhalasztja a finálét – mindenki azt szeretné, hogy a teljes mezőny személyesen vehessen részt a döntőn, biztonságban, egészségben. A nyári olimpia elhalasztása után talán nem szenved presztízsveszteséget sportágunk sem azzal, hogy később pótoljuk be a rangos versenyt.

– Bár a 2021-es esztendő is sok kérdőjellel indul, reménykedünk, hogy mielőbb rendeződik az egészségügyi helyzet. Amint ez megtörténik, rögvest asztalhoz ülünk, szervezzük a hagyományos versenyeinket. Addig pedig hangolunk, edzünk, tanulunk. Sokan el sem tudják képzelni, hogyan készülnek a legjobb snapszerosok egy szezonra. A fizikai állóképesség és koncentrációs készség megszerzése csakis sok-sok gyakorlással és állandó agytornával érhető el. Maratoni, 24 órás játékokat szervezünk, persze csak online formában. Elemezzük vetélytársaink játékstílusát, valamint új, szokatlan és követhetetlen elemekkel bővítjük saját repertoárunkat – hiszen tudjuk, minket is figyelnek. Éjjeli memoriterek tanulása, hajnali verstanulás, elalvás előtt számsorozatok gyakorlása, kártyapuzzle és sok apró trükk létezik ahhoz, hogy karbantartsuk koncentrációs készségünket, és gyakoroljunk a maratoni versenyek sokadik órájára, amikor fáradtan is maximális koncentrációra van szükség. De bízunk benne, hogy hamarosan teljes létszámmal, a hagyományos módon üthetjük a lapokat – zárta szavait Táncsics Péter.

Meg kell jegyezni, hogy a szövetség versenyzői a nemzetközi online versenysorozatban továbbra is az élmezőnyben szerepelnek. Táncsics Péter például a valaha volt legnépesebb havi versenyt nyerte meg, melyen 8159 résztvevő közül bizonyult a legjobbnak. De egyre népesebb, egyre erősebb magyar mezőny tartozik a szövetség égisze alá – és sok, eddig ismeretlen kártyás is felbukkant. Az elmúlt hetek, hónapok versenyein Horváth Zsolt, Veres János, Kondics Cintia nevét is sokan megjegyezték.

Kiemelt képünkön: Táncsics Péter forgatja a kártyát