Sokat fejlődött az SZKKA U19

A hétvégén folytatódik az NB I/B-s női kézilabda-bajnokság. Küzdelmes tavaszi szezon vár a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U19 fiatal csapatára.

Az SZKKA második számú csapata NB II-es bajnokként kvalifikálta magát az NB I/B-be. A másodosztály küzdelmeinek aztán nagyon fiatal kerettel, zömében saját nevelésű játékosokkal vágott neki. A szombathelyi alakulat egy­előre két győzelmet számlál, utolsó előtti a 12 csapatot felvonultató tabellán – a bent maradásért küzd a folytatásban.

– Amikor nekivágtunk a 2019/2020-as szezonnak, pontosan tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk – jelezte Pődör Zoltán klubvezető, az SZKKA U19 edzője. – Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy fiatal, saját nevelésű tehetséges játékosaink számára szükség van egy olyan minőségi bajnokságra, ahol fejlődhetnek, erősödhetnek, szokhatják a felnőttmérkőzések sebességét, fizikai igénybevételét. Jól kalkuláltunk, ugyanis az ősszel sokat fejlődtek a lányok, és nyugodtan mondhatom, hogy fiatal koruk ellenére helytálltak a másodosztály darálójában. Több meccsünkön is csak apróságok döntöttek az ellenfél javára – hiányzott a rutin.

A munkánkat igazolja, hogy az U19-es csapat játékosai közül négyen is kiérdemelték már az NB I-es szereplés lehetőségét – Pődör Blanka, Szmolek Apollónia, Kulcsár Dorottya és Kozma Adrienn is bemutatkozhatott a világ egyik legerősebb bajnokságában. Tapasztaltabb csapattal, jobb játékosokkal várjuk a tavaszi szezon rajtját, sokkal jobb állapotban vagyunk, mint voltunk az ősszel. Abban bízom, hogy eredményesebb időszak vár ránk. De a célunk nem változott, a biztos bent maradásért küzdünk majd – és biztos vagyok benne, hogy teljesíteni is fogjuk a feladatunkat! A kulcsemberek közül Tamási Kata sérült. Új szerzemény az NB I/B keleti csoportjában szereplő Tempo KSE együtteséből érkező Jefcsák Renáta. A hazai mérkőzéseinket továbbra is az egyetemi csarnokban játsszuk.

A tavaszi szezon első meccsén, a 14. fordulóban az SZKKA U19 a Győri Audi ETO KC U19 vendégeként lép pályára vasárnap (11.00).