Sopronban vizitálnak a körmendi kosarasok

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság 17. fordulójában az Egis Körmend idegenben, a Sopron KC ellen játszik szombaton 18 órától.

A hétközi prágai mérkőzés nem sikerült a legjobban az Egis Körmend számára. A piros-feketék nagyszerűen kezdtek az Alpok Adria Kupa negyeddöntőjének első találkozóján a cseh fővárosban, de a folytatás nem volt ennyire fényes. A harmincpontos első negyed után elfogyott a lendület, kényelmesebb tempóra váltott az MTE, ez egyértelműen a cseh együttest segítette – és hazai győzelem lett a vége (95-87). A nyolcpontos hátrányt jövő kedden korrigálhatja a Körmend, de addig még egy idegenbeli bajnokit játszik Sopronban. A vasiak másodikak a tabellán, míg a Sopron a tizedik, mérlege hét győzelem és kilenc vereség. Ősszel már találkozott egymással a két együttes az alapszakaszban, akkor magabiztosan nyert a Körmend (95-78).

– Meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtottunk a keddi találkozón. Jól kezdtünk; ellenfelünk szellősebben védekezett az első negyedben, csak a második etaptól tette oda magát komolyabban. A mi védekezésünk viszont visszaesett és támadásban sem voltunk túl összeszedettek. Sopronban sem lesz egyszerű dolgunk, igaz, idegenben mindenhol nehéz, mert kiegyenlített a mezőny, érhetik a csapatokat meglepetések. A soproniak új légióssal erősítettek, de, ha be is veti edzőkollégám, Sabáli Balázs, akkor sem rá építi a meccset, hanem a jól összeszokott csapatra. Sopronban már több gárda megégett a szezonban, például a Falco és a Szolnok is. Két hete meg a pécsieket győzték le, róluk nekünk is viszonylag friss emlékeink vannak múlt hétről. Nem volt könnyű meccs, nem engedett a szorításból a Pécs, az utolsó másodpercig feladta a leckét. A Sopron hasonló ellenfél lesz, biztos vagyok abban, hogy szoros és küzdelmes találkozó előtt állunk.

Sabáli Balázs, a Sopron KC vezetőedzője már számíthat új légiósára, Makinde Londonra. Az Európában még újoncnak számító amerikai kosarast a közös megegyezéssel távozó Lawrence Gilbert helyére igazolták. A 208 centis Londonnak néhány hónapnyi európai tapasztalata is van, hiszen a szezon első felét az olasz másodosztályú Legnano csapatánál töltötte.

– A magasságához képest kifejezetten mozgékony, aki távolról is veszélyes. Bízom benne, hogy segítségére lesz a csapatnak. A papírjai rendben vannak, így a Körmend ellen is szerepelhet. Agresszív védekezéssel készültünk, fontos, hogy megakadályozzuk a távoli dobásaikat. Az eladott labdákra ügyelnünk kell, jó dobószázalékkal, koncentrált játékkal lehet esélyünk – mondta Sabáli mester.