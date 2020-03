Soproni rangadóval folytatja a Falco KC

Hosszabb szünet után folytatódik az NB I.-es kosárlabda-bajnokság. A címvédő, listavezető Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szombaton 18 órakor szomszédvári rangadót vív a Sopron vendégeként.

Véget ért a válogatott Szlovénia és Ukrajna elleni Európa-bajnoki selejtezője miatt kiírt szűk egy hónapos szünet az NB I.-es pontvadászatban. A Falco február 4-én játszotta utolsó mérkőzését a Bajnokok Ligájában, Litvániában a Neptunas vendégeként kapott ki (83-87). Míg az előző, 19. forduló meccsén, február 8-án biztosan verte a vendég Albát (89-63). A szombathelyi alakulat a Bajnokok Ligáját befejezte, hat győzelemmel, nyolc vereséggel az 5. helyen zárt a nyolccsapatos csoportjában, nem jutott tovább a következő körbe. A bajnoki folytatást 17 győzelemmel, két vereséggel a tabella éléről várja.

Az Alba elleni bajnoki után a játékosok kaptak egy rövid pihenőt. Az amerikai légiósok közül Reddic, Hooker, Washington és Lake kihasználta a szünetet, hazautazott a családjához. Perl, Váradi, Benke és Filipovity viszont edzésben maradt, ugyanis válogatottbeli kötelezettségeinek tett eleget. A munka február 19-én folytatódott, a négy válogatott játékos 27-én csatlakozott a csapathoz. A Falco 29-én vívott egy zárt kapus edzőmeccset a ZTE-vel, 90-71-re nyert. Perl és Reddic sérüléssel bajlódott az elmúlt időszakban, de már mindketten bevethetők.

– Nem tagadom, jól jött a ­pihenő – árulta el Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Fáradtak voltunk már, de nem is elsősorban fizikailag, hanem inkább fejben. Ami nem is csoda, hiszen szinte szünet nélkül játszottunk végig öt hónapot hetente két mérkőzéssel. Sikerült helytállnunk a Bajnokok Ligájában, erős csapatokkal mérkőztünk meg, fejlődtünk, értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk – amelyeket természetesen megpróbálunk hasznosítani a folytatásban.

– A pihenő letelte után fokozatosan gyűltünk össze, a négy válogatott játékosunkat egy ideig nélkülözni voltunk kénytelenek – folytatta Gasper Okorn. – Reddic is hosszabb pihenőt kapott, neki ugyanis speciális volt a helyzete. Még novemberben hüvelykujjsérülést szenvedett. Összeszorította a fogát, és vállalta a játékot. Aggódtunk érte, féltettük, de végül nem történt nagyobb baj. Úgy beszéltük meg, hogy a bajnoki szünetig velünk lesz, aztán hazautazik rehabilitációra. Az is benne volt a pakliban, hogy műteni kell, ezért úgy terveztük, hogy március nagy részében nem számítunk rá. Szerencsére sikerült meggyógyulnia mindenféle műtéti beavatkozás nélkül. Időben visszatért, fokozatosan vette fel a munkát, a ritmust, minden rendben lesz vele. Bizonyította, hogy nem hagy minket cserben, a nehéz pillanatokban is kitart mellettünk. Perl a válogatott Ukrajna elleni meccsén szenvedett balesetet, kifordult a bokája, sérülten tért vissza hozzánk – kicsi pihenőre volt szüksége, nincs nagy baj. Így egy kicsit hektikusra sikeredett az elmúlt időszak, de természetesen felkészültünk a Sopronból.

Sopronban nehéz és kemény mérkőzésre számítok. Hosszú idő után játszunk ismét tétmeccset, de készen állunk a kihívásra. Az elmúlt tíz napban rendkívül keményen, már-már extrém módon edzünk, azért dolgoztunk, hogy visszataláljunk a bajnoki ritmushoz, a legjobb formánkhoz. Lehet, hogy a lábak egy ideig kissé még fáradtak lesznek, de mindannyian nagyon várjuk már a bajnoki folytatást. A terveknek megfelelően, lépésről lépésre, meccsről meccsre haladunk a saját utunkon – hosszú még a szezon. A Sopron jó csapat, otthon mindenkire veszélyes, teljes erőbedobással kell játszanunk. Örömteli, hogy az összes vendégjegy gazdára talált, így Sopronban is számíthatunk szurkolóink támogatására.

A soproni együttes (hét győzelem/12 vereség) 11. a 14 csapatot felvonultató tabellán – előző öt hazai bajnokiját (Kaposvár, Debrecen, Jászberény, Alba, Szeged) megnyerte. Novemberben Szombathelyen 68-80-ra kapott ki a Falcótól.