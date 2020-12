Spanyolországban vív BL-meccset a Falco KC

A kosárlabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a spanyol Casademont Zaragoza sztárcsapat vendégeként lép pályára szerdán 18 órakor.

A Zaragoza nem a legjobban kezdte a szezont a spanyol élvonalban: négy győzelemmel, tíz vereséggel csak 15. a 19 csapatot felvonultató tabellán – igaz, utóbbi két bajnokiját megnyerte, javuló formát mutat. A Bajnokok Ligájában viszont még hibátlan, nyert a Lulin vendégeként (85-86), és legyőzte a vendég Novgorodot (78-75) is. A Falco szállítja az eredményeket az NB I-ben, mind az öt bajnokiját megnyerte. A BL-ben két hazai meccset játszott eddig, a Lublint legyőzte (84-75), a Novgorodtól (88-93) kikapott. A Zaragoza és a Falco a BL tavalyi kiírásában is összecsapott: a szombathelyi alakulat mindkétszer megszorongatta neves riválisát, de idegenben (70-69) és hazai pályán (70-77) is alulmaradt. Egyébként a Zaragoza tavaly remek BL-szezont futott, negyedik helyen zárta a sorozatot. A minőségi hazai játékosok mellett kiváló olasz, német szerb, izlandi, amerikai, kubai és nigériai légióst is felvonultató spanyol sztárcsapat a mérkőzés esélyese.

– Erőltetett menetben vagyunk, de szerintem a csapat teljesítményére, az eredményekre nem lehet panasz – vélekedett Benke Szilárd, a Falco válogatott játékosa. – Mondom ezt annak ellenére is, hogy a Novgorod elleni BL-meccset elbuktuk. Minden egyes mérkőzésünkről hiányoznak a szurkolók, de az oroszok elleni összecsapáson ez hatványozottan érződött – ha ott lettek volna a drukkereink a csarnokban, lehet, hogy a szoros vereségből szoros győzelem lett volna. De ezen már kár rágódni. Majd az idegenbeli találkozón lehet javítani. Mert amikor utazunk Oroszországba, a mostaninál már sokkal jobb fizikai állapotban leszünk, jobban bírjuk majd a hajrát. És jobb döntéseket kell hoznunk! De mindig csak a következő feladatra, a következő lépésre szabad koncentrálni: most a Zaragozára A spanyolok kiemelkednek a csoportunkból, mind minőségben, mind méretben, mind a kispad hosszát illetően. Egyénileg rendkívül képzett kosarasokat vonultatnak fel, magasak, erősek a mezőnyjátékosaik is, valamint a cserék is komoly erőt képviselnek – ezért előszeretettel építenek az egyéni villanásokra is. A Zaragoza más stílusban, más szinten kosarazik, mint a Lublin vagy a Novgorod, nehezebb játszani ellene. Kulcskérdés lesz a védekezésünk, kell ügyelni a lepattanókra is – csak akkor lehet esélyünk, ha jó lesz a helyzetkiválasztásunk, és nem rohanunk feleslegesen, pontos támadásokat vezetünk. Ismerjük ellenfelünket, hiszen tavaly is játszottunk ellene – és akkor bizonyítottuk, hogy tudunk számára kellemetlen pillanatokat okozni, most is erre készülünk. Fizikai, tempós meccset várok. Abban biztos vagyok, hogy a hozzáállással, a küzdőszellemmel nem lesz probléma, megpróbálunk játszani egy szoros meccset.

Benke Szilárd a szombati Debrecen elleni bajnokit kihagyta, és Spanyolországban sem szerepelhet.

– A Novgorod ellen megsérültem, izomproblémából kiinduló gyulladás van a lábamban – jelezte Benke Szilárd. – Pihentetni kell a sérült, gyulladásban lévő testrészt, nem szabad terhelni, végzem a rehabilitációt. De szerencsére nem súlyos a probléma, elképzelhető, hogy a hétvégi bajnokin már pályára léphetek. Azt viszont nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a fiúkkal Spanyolországban.

A Falco már hétfőn útra kelt, délután Bécsből repülőgéppel utazott el Zaragozába. A szakmai stáb kedden és szerdán is edzést vezényelt a csapatnak. A szombathelyi együttes a szerda estét még Zaragozában tölti, csütörtökön délután ér haza.TG