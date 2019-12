Sportlövészek a Haladás Sportkomplexum csarnokában

Különleges élményt ígér a Haladás Sportkomplexum csarnokában a sportlövők hétvégi rendezvénye – szombaton Magyarország–Szlovákia válogatott találkozónak, vasárnap pedig országos bajnokságnak lehetünk részesei.

Mint a sajtótájékoztatón megtudtuk, több éve téma volt már egy nagyszabású lövészverseny megrendezése Szombathelyen a Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója, Kalmár Attila és Sinka László között. Harmincéves már a munkakapcsolatuk; Sinka László előbb a Magyar Röplabda, majd a Kézilabda Szövetség főtitkáraként a Savaria Kupák szervezésében, illetve válogatott mérkőzések Szombathelyre hozatalában segített.

Öt éve a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára ezt a sportágat is szeretné népszerűsíteni. A sportra évente több mint egymilliárd forintot költő Szombathely önkormányzata örül minden olyan kezdeményezésnek, ami színesíti a város sportéletét, anyagilag is hozzájárul az újabb nagy rendezvény lebonyolításához – jelentette ki Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke. Főként, hogy a szombati napi verseny unikum a maga nemében, a magyar szövetség itt szeretné bemutatni először – országnak, világnak –, hogy ebben a sportágban is lehet izgalmas csapatmérkőzéseket rendezni.

Szombaton 8.30-kor kezdődik a Magyarország–Szlovákia 10 méteres csapattalálkozó; a nyolcfős válogatottakat két-két női és férfi légpisztolyos, illetve légpuskás alkotja. A világ élvonalába tartozó magyar sportlövőket jórészt a szövetség utánpótlásképző programjából kikerült, világversenyen már bizonyított fia­talok képviselik. A magyar pisztolyos szekció: Major Veronika, Egri Veronika, Tátrai Miklós, Nagy Máté. A legtöbbet eddig Major Veronikáról hallhattunk, aki idén remekelt a világkupa-sorozatban, a 23 éves keszthelyi versenyző meg is szerezte a tokiói kvótát a 25 m-es sportpisztoly számban, amelyben világcsúcsot ért el, világranglista-vezető és elnyerte a nemzetközi szövetség Golden Target Awards elnevezésű díját is. Egri és Tátrai három éve Rióban volt olimpikon.

A puskások: Mészáros Eszter, Bajos Gitta, Pekler Zalán, Klenczer Márton. Közülük a 17 éves Mészárosnak van már tokiói olimpiai kvótája. A puskások és a pisztolyosok is 60 (6×10) lövéses párbajokat vívnak – délelőtt és délután is –, az eredményesebb versenyző sorozatonként két pontot szerez a csapatának. Várha­tóan délután 15.30-kor hirdetnek összesített végeredményt a csapatversenyben.

Vasárnap két 10 méteres – úgynevezett nemzeti – versenyszámban, légpuskában és légpisztolyban rendeznek országos bajnokságot. A nemzeti itt nem olimpiai számot jelent. Ezen az ob-n nem indulhatnak a válogatott versenyzők. Mégis nagyon népszerű. A négy korosztályt (ifjúsági, junior, felnőtt, szenior) felölelő bajnokságra 249-en regisztráltak. Ez a verseny vasárnap 10 órakor rajtol. Mint Szunyi Mihály, a Szombathelyi Polgári Lövész SE elnöke elmondta, egyesületük több versenyzővel is képviselteti magát a légpisztoly versenyszámban.

Lövészet egy egészen új sportcsarnokban? Van, lehet-e fél(te)nivalója a kilátogatóknak? – adódik a kérdés a laikusokban. Nos, a válasz megnyugtató. Egyrészt a 40 lőállást természetesen úgy építik fel, hogy a nézőkkel a lőlapok és ne a lövészek legyenek szemben. Másrészt a válogatott szintű sportlövők alig néhány milliméteres szórásban lövik a gombostűfej nagyságú 10-es „pöttyöt”. De az amatőrök sem tévednek másfél centinél többet.

A rendezvényt mindkét napon díjmentesen lehet megtekinteni. Kivetítő segíti, hogy a verseny a nézők számára is minél élvezhetőbb, követhetőbb legyen.