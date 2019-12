Sportolókat, sportvezetőket jutalmaztak

A 25 éve kezdődött hagyományok szerint a Sportkarácsonyon köszöntötték, jutalmazták a város vezetői az év legeredményesebb sportolóit és sportvezetőit.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Szombathely önkormányzatát házigazdaként a polgármester, dr. Nemény András, a sportért is felelős alpolgármester, Horváth Attila, valamint a városstratégiai, idegenforgalmi és sportbizottság elnöke, Tóth Kálmán képviselte. Novák Edina műsorvezető köszöntötte Kovács Frigyest, a Sportkarácsony egyik ötletgazdáját is, aki néhai kollégájával, Takács Józseffel éppen 25 évvel ezelőtt álmodta és szervezte meg a város első ilyen jutalmazási ünnepségét. Sajnos idén sem maradhatott el a gyászszünet, ebben az évben Kővári Józsefet, a szombathelyi tornasport megalapítóját és a Haladás labdarúgócsapatának volt NB I-es játékosát, ifj. Halmosi Zoltánt vesztettük el.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség tíz sportágban 21 aktivistát jutalmazott, a városi diáksportbizottság 26 testnevelő tanár munkáját ismerte el. Az élsportolókat edzőikkel és egyesületi vezetőikkel együtt jutalmazták. A nem olimpiai sportágak közül a görkorcsolyázó Zsankó Petra, valamint négy kick-boxos, Holczmüller Bence, Németh Péter, Koledics Dávid és Szmolek Emánuel alkotott elismerésre méltót világversenyeken. Az olimpiai sportágakban 14 nemzetközileg is eredményes élsportolót jutalmaztak: a birkózó ifj. Veréb Istvánt, Ligeti Dánielt és Wittmann Kristófot, a súlyemelő Boros Viktóriát, Polgár Mirjamot és Gyürüs Barbarát és egy népesebb atlétacsapatot, a kalapácsvető Halász Bencével, Gyurátz Rékával, Rába Dániellel, Németh Zsanettel, Varga Donáttal, Katavics Balázzsal és Giczi Eszterrel, valamint a futó Boda Boldizsárt. Nem feledkeztek meg a szenior világversenyeken eredményes szombathelyi sportolókról sem, atlétikában a gyalogló Bodorkós-Horváth Katalin, a kalapácsvető Kéri Andrea, Küllős Péter, Lezsák Balázs, Fábián Zoltán és Moór László, kick-boxban Dancsó Zoltán, súlyemelésben pedig dr. Rosanics Péter szállította az érmeket. Különdíjban részesült a masszőr Venczel József és az erőemelő Gadó András. Öt eredményes szombathelyi első osztályú csapat képviselőit is köszöntötték: a Falco kosárcsapatát, a Haladás VSE futsal-, sakk- és női röplabdacsapatát, valamint a Haladás-Viktória női labdarúgó-együttesét.

A rendezvény fináléja ezúttal is a Szombathely önkormányzata által alapított sportkitüntetések átadása volt. A Pünkösty Csaba-díjat az utánpótlás, illetve a szabadidősport területén sokéves kiemelkedő munkájáért a tenisz sportágban előbb játékosként, majd edzőként, szakosztályvezetőként is maradandót alkotó Szabó Éva vehette át. Az Unger József-díjat az iskolai testnevelés és diáksport területén végzett munkájáért idén ketten, Döbörhegyiné Hajnal Edit és Váradiné Szarka Ildikó kapták meg. A Szombathely Sportjáért életműdíj legújabb tulajdonosa már a Szent Márton-­napi városi díjátadó gála óta Király Ferenc – persze most is járt neki a taps. A szombathelyi élsportban eltöltött többévi kiemelkedő tevékenységéért Tóth Géza-díjjal jutalmazták a Falco korábbi edzőjét, Szrecsko Szekulovicsot, a Sport Támogatásáért díjat pedig Mándli Péter, a BPW Hungária Kft. ügyvezetője kapta.