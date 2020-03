Stop a bajnokságnak – Elmarad a Falco és a Körmend meccse is szombaton

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke bejelentette, hogy valamennyi osztályban és az utánpótlásban is megállítják a bajnokságokat. Így elmarad a szombatra tervezett Szolnok–­Falco és Jászberény–Körmend NB I-es mérkőzés is.

A szerdai zárt kapus forduló után felgyorsultak az események a klubok, a szövetség háza táján. Pénteken délután arra a döntésre jutott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének vezetése, hogy már szombaton sem rendeznek mérkőzést a magyar kosárlabdasportban.

– A napokban hosszasan egyeztettünk elnökségi tagokkal, játékosokkal, edzőkkel, klubvezetőkkel a mérkőzések megrendezését illetően – nyilatkozta Szalay Ferenc elnök a szövetség honlapjának. – Nagyon örülök annak, hogy mindenki felelősségteljesen állt a kérdéshez, s nem a pillanatnyi, vagy akár hosszú távú hasznot, a bajnoki helyezéseket nézte, hanem az egészséget.

A szövetség pénteken dél­előtt kikérte az ­élvonalbeli csapatok véleményét arról, hogy miként állnak a szombati bajnokikhoz.

– A klubok mellett egyeztettem Lóránt Péterrel, a játékosok érdekvédelmi szervezetének vezetőjével, aki gyorsan megkérdezte a férficsapatok csapatkapitányait. Egyhangú volt a válasz, s ez csak megerősített abban: meg kell állítanunk a bajnokságot. Persze legalább ennyire fontos visszajelzés a csapatok részéről jött válasz a délelőtti kérdésünkre, ők is úgy döntöttek, nem kockáztatnak, nem utaznak el a soros mérkőzésükre. Szalay Ferenc hozzátette: most mindkét nem valamennyi osztályában, az utánpótlásban is megállítják a bajnokságokat.

– Kedden összeül az elnökség, s áttekintjük a helyzetet, konzultálunk újra a klubokkal, majd döntünk az idei bajnokságról.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely már pénteken délelőtt jelezte, hogy lemondja a szolnoki mérkőzést.

– Egyeztettünk a játékosokkal, közösen, teljes egyetértésben döntöttünk úgy, hogy nem utazunk el Szolnokra – fogalmazott Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője még az MKOSZ elnökének bejelentése előtt. – Nem voltunk még ilyen helyzetben, igyekszünk felelősen viselkedni, egy-egy bajnoki győzelemnél fontosabb a játékosok, edzők, szurkolók egészségének a védelme. Kedden természetesen ott leszünk a megbeszélésen.

A Jászberény már korábban jelezte, hogy nem kíván játszani, az Egis Körmend bevárta a szövetség döntését.

– Elfogadjuk a szövetség döntését, miszerint felfüggesztik a bajnokságot a rendkívüli helyzetre való tekintettel – mondta Hajba Ádám, az Egis Körmend ügyvezetője. – Ha az MKOSZ arról határozott volna, hogy le kell játszani a szombati meccset, mi pályára léptünk volna. Az esetleges folytatást illetően várakozó állásponton vagyunk. Azt gondolom, hogy a bajnokság idő előtti befejezése nem lenne jó megoldás, és számos komoly problémát okozna, de számunkra is a játékosok és a stáb egészsége és testi épsége a legfontosabb. Ahogy jeleztük, a bajnokság végleges, csonka befejezése a klubokra komoly terheket róna és a csapatok eddig elvégzett munkáját is leértékelné.

A körmendi ügyvezető szerint jó lenne, ha az MKOSZ kedden a felekkel közösen alapos helyzetelemzést végezne el. Hajba Ádám véleménye szerint addig valószínűleg további információk is rendelkezésre állnak majd a jár­ványügyi helyzet alakulásáról. A körmendi klub álláspontja szerint megfelelő megoldást jelenthet a bajnokság két hétre való szüneteltetése, majd az aktuális helyzet ismeretében lehetne meghozni a végső döntést a lebonyolítás menetéről.

Tehát a bajnoksággal kapcsolatos végső döntés kedden születhet meg.