Strandtenisztorna rekord létszámmal (Videó)

Nagy sikert aratott, izgalmas összecsapásokat hozott a 4. Szombathelyi Strandtenisz-bajnokság, amelyen majdnem százan indultak.

Összesen 55 pár nevezett, majdnem százan léptek pályára a viadalon – ez rekordlétszám a szombathelyi strandtenisz-rendezvények történetében. A Haladás VSE által rendezett versenyt a nagy érdeklődés miatt végül sötétedésre sikerült befejezni. Női, férfi és vegyes párosban magyar bajnokok is neveztek. Ezen a hétvégén rendezik az országos bajnokságot – amelyre remek ráhangolódási lehetőség volt a viadal. A résztvevők nagy része a Haladás VSE szakosztályának tagja, közülük többen is megmérettetnek a balatonföldvári ob-n. A strandteniszt más sportágak jeles képviselői is kipróbálták, így korábbi HVSE-röplabdások, valamint az ugróköteles Bánhegyi Adrienn és edző édesapja, Bánhegyi Attila is.

Eredmények (a külön nem jelölt versenyzők szombathelyiek). Női páros: 1. Koszó Zsófia (Budapest)–Szabó Hajnalka, 2. Horváth Evelin (Budapest)–Szakály Rebeka (Budapest), 3. Baldauf Panka–Szekszer Evelin 3. Füle Magdi–Bánhegyi Adrienn. Férfi páros: 1. Gódor Norbert (Budapest)–Horváth Péter (Budapest), 2. Paár Tamás (Budapest)–Horváth Tamás (Budapest), 3. Pálóczi László–Vincze Attila, 3. Tóth Gergő (Budapest)–Tóth Attila (Budapest). Vegyes páros, profik (valamennyi dobogós budapesti): 1. Gódor Norbert–Koszó Zsófia, 2. Horváth Péter–Szakály Rebeka, 3. Paár Tamás,–Horváth Evelin, 3. Valcz Vivien,–Farkas Balázs. Vegyes páros, kicsit profik: 1. Garot Benjamin (Franciaország)–Bánhegyi Adrienn, 2. Pálóczi László–Pálóczi Krisztina, 3. Varga Zsolt,–Varga Edina és Vincze Attila–Kleczl Beáta. Gyermek, 13 év alattiak: 1. Kerecsényi Gábor–Gerencsér Soma, 2. Andrási Dóra–Balázsfalvi Noémi, 3. Németh Nándor–Németh Lóránt és Szemes-Haág Szonja–Bor Péter (Budapest). 13 év felettiek: 1. Farkas Tamás,–Benke Viktor, 2. Pfister Bálint,–Varga Zsombor, 3. Balogh Natália–Hára Gréta és Andor Sára–Hajdu Szonja. Családi, kisgyerekes: 1. Bor Péter (Budapest)–Bor Petike (Budapest), 2. Kerecsényi Gábor–Kerecsényi Gabika, 3. Andrási Mátyás–Andrási Dóra és Varga Péter–Varga Zsombor. Családi, kisebb gyerekes: 1. Varga László–­Varga Mari, 2. Simonits Péter–Simonits Nándor, 3. Pál­ffy Tamás–Pálffy Vince és Mayerhoffer Attila–Mayerhoffer Kamilla.