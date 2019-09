Súlyemelők ünnepe

Az egyesület súlyemelő-szakosztálya regionális bajnoksággal emlékezett meg a fennállásának százéves évfordulóját ünneplő Haladás VSE-ről.

A 100 éves a Haladás jubileumi rendezvénysorozathoz a zöld-fehérek súlyemelő-szakosztálya is csatlakozott egy versennyel. Regionális bajnokságot rendeztek, ahol bemutatkozhattak a klub legfiatalabb emelői, felmérhették felkészültséget a serdülő és ifjúsági országos bajnokságra készülők is. A Körmendi Impulzus és a ZTE súlyemelőivel bővült 32 fősre a mezőny. A HVSE legjobbjai nagyon közeli világversenyek miatt ezúttal nem versenyeztek, de a szervezésből, a rendezésből kivették a részüket. „Jól pörgő, sikeres, mondhatni, színvonalas versenyt rendeztünk” – értékelt Márkus Erzsébet szakosztályvezető, vezetőedző. – „Még tortát is kaptunk a centenáriumra az egyik kis súlyemelőnk édesapjától.”

A Vas megyeiek eredményei. (A külön nem jelöltek a Haladás VSE versenyzői.) Férfi. Kölyök, 40 kg: 1. Rózsavölgyi Benedek 75 (30, 45) pont. 67 kg: 1. Böndicz Imre 59 (15, 44). 69 kg: 1. Mihályfi Achilles 80 (41, 39). Fiú, 40 kg: 1. Kovács Adrián 80 (38, 42) pont. 45 kg: 1. Magdics Kevin 75 (30, 45). Serdülő, 55 kg: 1. Szabó Gergő 116 (53, 63) kg. 89 kg: 1. Hegedüs Milán 130 (55, 75). Ifjúsági, 89 kg: 1. Udvardy Márk 180 (80, 100). 102 kg: 1. Poór Kevin 166 (72, 94). Junior,73 kg: 2. Busi István 149 (64, 85). 81 kg: 1. Gaál Flórián (Körmend) 136 (60, 76). 89 kg: 1. Mihályka Tibor 193 (86, 107), 2. Takács Dániel 138 (63, 75). Felnőtt, 73 kg: 1. Cserpes Norbert 215 (100, 115). 89 kg: 1. Pungor Gábor (Körmend) 137 (59, 78). 96 kg: 1. Szűcs Róbert 295 (120, 175). Női. Leány. 71 kg: 1. Darabos Jázmin 83 (41, 42) pont. +71 kg: 1. Viszket Vivien 90 (45, 45). Serdülő, 55 kg: 1. Darabos Sára 105 (45, 60) kg. Felnőtt, 55 kg: 1. Kozma Boglárka (Körmend) 104 (43, 61). 64 kg: 1. Simon Cintia 116 (50, 66). 71 kg: 1. Sági Bernadett 63 (25, 38). 81 kg: 1. Sági Gabriella 72 (29, 43).