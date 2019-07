Supka Attila lett a Haladás vezetőedzője

A legutóbb a Budapest Honvédnál dolgozó Supka Attilát nevezték ki az NB II-es Szombathelyi Haladás vezetőedzőjévé.

A korábbi tréner, Horváth Ferenc megbízatása május 31-én lejárt – azóta a másodedző Desits Szilárd irányította a zöld-fehéreket. Csütörtök délutáni tréninget viszont már nem ő, hanem Supka Attila irányította – a szakemberrel ugyanis három éves szerződést kötött a klub. A hatvani születésű, 56 esztendős tréner játékosként a Honvédban, Újpesten, Kecskeméten, Debrecenben, a Videotonban, Sopronban, valamint alacsonyabb osztályú osztrák csapatokban futballozott. Edzőként irányította a Sopront, a Békécscsabát, a Debrecent, a Budapest Honvédot, a ZTE-t, a Pécset, a Szegedet és a ciprusi Nea Szalaminát is. Supka 2017 nyara óta a Honvéd trénere volt, az első évben negyedik helyen végzett a piros-fekete gárda és indulhatott az Európa-ligában. A legutóbbi bajnokságban az előző évhez képest meggyengült kerettel újra a negyedik helyen végzett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. Supka edzőkét kétszeres magyar bajnok a Debrecennel (2005, 2006), emellett kétszeres Szuperkupa-győztes (2005, 2006) és egyszeres Magyar Kupa-győztes (2007), valamint kétszeres (2007, 2019) kupaezüstérmes.

– Pár hete kerültem kapcsolatba a Haladással, akkor vetődött fel a lehetősége annak, hogy a csapat edzője legyek – mondta Supka Attila. – Természetesen ehhez nagyon sokmindennek tisztázódnia kellett. Amennyiben az együttes egyben marad, mert közben rendeződnek a klub körüli dolgok, akkor erre lehet építeni. Nagyon sok játékost ismerek a Haladásból, az NB I-ből, sok játékossal dolgoztam az NB II-ben Sopronban is. Jelenleg olyan kerettel rendelkezünk amely egy-két labdarúgóval kiegészítve jó teljesítményre lehet képes a másodosztályban. A Haladással kapcsolatos emlékeim? A Hali mindig masszív csapat volt, ősszel is megszenvedtünk Szombathelyen, amikor 1-0-ra nyertünk. Tavasszal pedig kimondottan jó gárda alakult ki, valószínűleg a téli igazolások kicsit későn érkeztek, ezért esett ki. A Haladás mindig is jó csapat volt, olyan, amelyet szeretnek szurkolói – most is ez a célunk.

Ami a stábot illeti, Híres Gábor személyében másodedző is érkezett Szombathely. A korábbi négyszeres válogatott középhátvéd a Vasasban és az MTK-ban futballozott, legutóbb Supka Attilával segítője volt Kispesten. A másik másodedző Desits Szilárd maradt, visszatért Jakab Csaba kapusedző, ugyanakkor Lukács Tihamér koordinációs helyett Németh Zoltán dolgozik tovább. A két masszőr, Orbán Gergő és Varga Attila maradt a csapat mellett.