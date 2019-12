Supka és Híres az MLSZ-nél

A Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának korábbi edzője, Supka Attila és segítője, Híres Gábor tartozás miatt feljelentette a klubot. A zöld-fehérek rendezik tartozásukat.

A pályán és azon kívül is nehéz helyzetben van a Szombathelyi Haladás labdarúgócsapata – persze a kettő szorosan összefügg. A zöld-fehérek ugyanis az NB II. 18., kiesést jelentő helyén várják a tavaszi folytatást, míg komoly anyagi gondjaik régóta ismertek. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága keddi ülésén 400 ezer forintra megbüntette a klubot, mert a korábban menesztett Supka Attila vezetőedzőnek és segítőjének, Híres Gábornak tartozik a Haladás. A két edző az elmaradás miatt feljelentette volt csapatát – amennyiben a klub a határozat jogerőre emelkedéséig nem fizeti ki az összeget, a szövetség tíz hónapra kizárja a Haladást az átigazolásból. A Supka, Híres páros a 13. forduló után a 18. helyen adta át a csapatot. Séllei Árpádtól, a Haladás ügyvezetőjétől megtudtuk, a tárgyalás reggelén a klub a tartozás kétharmadát átutalta az edzőpárosnak, azért annyit, mert a végösszeg pontosításra szorult, egyikük fizetéséhez ugyanis letiltás érkezett. A Haladás ezenkívül vitatta, hogy Supka és Híres fizetésükön kívül jogosultak lennének prémiumra is, nekik is köszönhető volt, hogy a csapat kieső helyen tanyázott. Ám az MLSZ fegyelmi bizottsága úgy határozott: a prémium is jár. A Haladás így teljesíti kötelezettségét, a fennmaradó részt – prémiumokkal együtt – csütörtökön utalja; azaz Supkáék valamennyi követelésüket megkapják. Séllei Árpád még annyit fűzött az ügyhöz, hogy a jelek szerint Supkáék jobban teljesítenek a pályán kívül, mint tették azt a kispadon.