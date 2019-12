Szabados György lett a Haladás-Viktória edzője

A korábban az MTK női csapatával két aranyérmet nyerő Szabados György lett a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatának új vezetőedzője.

A korábbi években nem volt jellemző a Haladás-Viktóriára, hogy gyakran cserélgette az edzőket – az idei szezonban viszont immáron a negyedik tréner irányítja a szombathelyi együttest. Persze, ezt úgymond az élet hozta így. A bajnokságot Simon Attila vezetésével kezdték meg a vasiak, ám a tréner október 31-én lemondott.

Ezt követően az Astra ellen átmeneti megoldásként Kiss Tamás klubmenedzser ült a kispadra, aztán az őszi szezon végéig Catalin Azoitei irányította a szakmai munkát. Csütörtökön aztán kinevezték az új trénert: két és fél évig Szabados György a Haladás-Viktória FC vezetőedzője. Az új trénert a csütörtök esti évzáró vacsorán mutatták be újdonsült csapatának. Szabados korábban több helyen – Budaörsön, az MTK-nál, Mezőkövesden, Soroksáron – is edzősködött vagy szakmai igazgatóként dolgozott. Sőt, hat évig Sarlós Andrással közösen a fiú ifjúsági válogatotta irányította. Később bajnoki címet nyert a Dorog női csapatával, majd az első osztályban bronzérmet szerzett a később megszűnt együttessel.

2016 nyarán szerződött az MTK-hoz, ahol két évig dolgozott: mindkét idényben bajnokságot nyert a kék-fehér lányokkal Ezért is volt meglepő, hogy 2018 nyarán nem hosszabbítottak vele szerződést. Ezután – egészen mostanáig – az NB III-as Taksony férficsapatánál dolgozott szakmai igazgatóként.

– Összesen eddig négy évet töltöttem el a női futballban – mondta Szabados György. – Először nehezen szoktam bele, de aztán megkedveltem a női labdarúgást. Így örültem, amikor a Viktória technikai vezetője, Bérczi György megkeresett. Átgondoltam a felkérést, majd rövid gondolkodás után igent mondtam. Emlékszem, a Viktóriával mindig is nagy csatákat vívtunk, korábban is masszív, jó csapat volt – a mostani sem kivétel, remek futballistákból áll. Jómagam és a vezetők célja is az, hogy szintet ugorjunk, feljebb lépjünk a tabellán.