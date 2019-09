Szegedi vendég

A női labdarúgó NB I 3. fordulójában vasárnap 15 órakor a Haladás-Viktória FC a St. Mihály Szeged-Fitsportot fogadja a Király Sportlétesítményben.

A válogatott izlandi Európa-­bajnoki selejtezőjét követően a 3. fordulóval folytatódik a bajnokság. Azért nem a másodikkal, mert a múlt csütörtöki válogatott meccs után szombaton értek haza a játékosok, így az arra a hétvégére eső – második – fordulót elhalasztották. Ami a vasárnapi meccset illeti, az első fordulóban a Haladás-Viktória a Kelent 4-0-ra verte, míg a négy légióst is foglalkoztató St. Mihály Szeged 2-0-ra kikapott az ETO FC Győrtől.

– Egy hét alatt három bajnokit játszunk, így azok is lehetőséget kapnak majd, akik kevesebb szerephez jutottak – mondta Simon Attila, a Haladás-Viktória FC vezetőedzője. – A szegediek futballja a legutóbbi bajnoksághoz képest változott, Győrben is próbálták diktálni az iramot, nyíltabban futballoznak, győzelemre játszanak. De számunkra nem szabad, hogy megoldhatatlan feladatot jelentsen a legyőzésük. Tóth I. Alexandra az Achilles-ínával, Tálosi Szabina a combközelítő-hajlítójával bajlódik, míg Szakonyi Emesének a porca szakadt be.

Összeállítás: Bíró – Balogh, Fördős, Horti, Kiss Zs. – Tóth II. A. – Öreg, Manhart, Rácz, Harsányi – Siklér.