Szellemi diákolimpia: őriszentpéteri ezüst

Ezüstérmet szerzett a Mező Ferenc szellemi diákolimpia országos döntőjében az Őriszentpéteri Általános Iskola III–IV. korcsoportos csapata.

Akárcsak az előző, a 2020/­2021-es tanévre is rányomta bélyegét a pandémia. A diákolimpiai versenyeket csak néhány sportágban sikerült megrendezni. Ezek egyike volt a Mező Ferenc szellemi diákolimpia, amelyben korábban is az online térre építettek, internetes fordulók után lehetett bejutni a már személyes részvétellel rendezett elődöntőbe, aztán a döntőbe. Nos, az idei verseny azért némiképp módosult; az internetes fordulók után a legtöbb pontot gyűjtő 12 csapat juthatott az ezúttal online formában megrendezett fináléba a III–IV., illetve az V–VI. korcsoportban is.

Vas megyét három III–IV. korcsoportos csapat is képviselhette a múlt szombaton megrendezett fináléban: az Őriszentpéteri Általános Iskola, a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola négyfős együttesei. Minden iskolai csapat a saját környezetében várhatta a feladatokat – amelyek idén is az olimpiai versenyeken elért magyar és nemzetközi eredményekre vonatkoztak. Élőben, öt – tíz-tíz kérdéses – fordulóban feleletválasztós kvízekben kellett számot adniuk a tudásukról. A sorrend eldöntésénél nemcsak a jó válaszok számát, hanem a felhasznált időt is figyelembe vették.

Az országos döntőt a pécsi Bártfa utcai iskola csapata 113 ponttal nyerte meg, az őriszentpéteriek – Kevy Ferenc, Mihály Zétény, Kulcsár Márton, Krizsay Hanna, felkészítő tanáruk Sebők Csaba – 101 ponttal ezüstérmes pozícióban végeztek. A 97 pontos, harmadik szikszóiak mögött negyedik lett a répcelaki Móra – Bokor Adrienn, Csorba Kira, Prystupa Frida, Tamási Liza, felkészítőjük Szabó Róbert – 92 ponttal. A körmendi Kölcsey – Halmosi Anna, Halmosi Dézi, Orbán Regina, Szendi Réka, felkészítő Kiskós Kitti és Szakasics Zoltán – pedig holtversenyben, 76 ponttal a hetedik helyen zárt.

Sebők Csaba negyedszer vett részt tanítványaival a szellemi diákolimpia országos döntőjében – kétszer a pankaszi és most másodszor az őriszentpéteri iskola színeiben. Ez az első alkalom, hogy dobogós helyen sikerült végezni. A jól megérdemelt érmekre – mivel a versenyt nem személyes jelenléttel rendezték – értelemszerűen még egy kicsit várni kell.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatom, hogy viszonylag könnyű kérdéseket kaptak a gyerekek, nagyon sok volt a helyes válasz, nagy szerepe volt a gyorsaságnak – mondta Sebők Csaba. – Az öt fordulóból négyben ott voltunk az első háromban. Hogy meg tudtuk őrizni az előnyünket a Szikszóval szemben, az utolsó körnek is köszönhető, a képfelismerésben a mi csapatunk volt a legjobb. A vízilabdázó Varga Dénest például 21 éves korában, 2008-ban készült fotóról kellett felismerni, a mieinknek az is flottul ment.

A középiskolák közül csak hat vállalta az országos döntőn való megmérettetést, Vas megyei nem volt közöttük.