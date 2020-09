Szenior atléták országos bajnoksága

Hét Vas megyei atléta is azok között volt, akikben erősebb volt a versenyzési vágy, mint a koronavírustól való félelem – rajthoz álltak és helyt is álltak a szenior országos bajnokságon.

Atlétikában 35 éven felüliek indulhatnak szenior versenyeken, felső korhatár nincs. Az Ikarus-pályán megrendezett ob indulói létszáma azt mutatta, hogy versenyre éhesek az idősebbek, jócskán akadtak a veszélyeztetett korosztályba tartozók is. A legidősebb

résztvevő a Haladás 86 éves atlétája, Homonnay Ferenc volt, akinek szereplését nem kísérte szerencse.

Bár négy számban is nevezett, csak kettőben tudott elindulni; 100 méteren sérülés miatt nem ért célba. Két abszolút győztes is akadt a vasi különítményben. A női gyaloglóknál Bodorkós-Horváth Katalin (W50), a férfi hosszútávfutóknál Somogyi Gábor (M55) a legfiatalabbaknál is jobb időt teljesített 5000 méteren.

A vasi eredmények. Női. 5000 m gyaloglás, W50: 1. Bodorkós-Horváth Katalin (Dobó SE) 27:33,0. Férfi. 5000 m, M55: 1. Somogyi Gábor (Synergy Fitness Szentgotthárd) 17:46,42, 2. Szerdahelyi Zoltán (Haladás VSE) 21:03,31. 5000 m gyaloglás, M60: 1. Hegedűs György (Sárvár) 33:50,35. Rúdugrás, M55: 1. Márczi Győző (Sárvári Kinizsi SE) 3,40. Súlylökés, M55 (6 kg): 1. Márczi Győző (Sárvári Kinizsi) 10,31. M80 (3 kg): 1. Homonnay Ferenc (Haladás) 6,44. Diszkoszvetés, M55 (1,5 kg): 1. Márczi Győző (Sárvári Kinizsi) 35,99. Kalapácsvetés, M55 (6 kg): 1. Lezsák Balázs (Haladás) 57,08.