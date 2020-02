Szentesen szállnak vízbe az aligátorok

Az OB I-es vízilabda-bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában – szombaton 18 órakor a B csoportban – az AVUS a Metalcom Szentes vendége lesz.

A 16 ponttal az ötödik helyen álló szentesieknek még van esélyük a felsőházi rájátszásra – de erre csak akkor marad sanszuk, ha legyőzik az AVUS-t. A Pellei Csaba vezette együttesben szerepel többek között az elmúlt bajnokságban a szombathelyieket erősítő Ivan Basara. A hetedik helyen álló aligátorok viszont remek formában vannak, utolsó két meccsüket – Kaposvár 13-11, Vasas 10-8 – egyaránt megnyerték. Ráadásul van miért visszavágniuk: az őszi, szombathelyi meccsen a Szentes 12-11-re nyert.

– A Szentes nagyon erős, komplett együttes, amelyet 12 kész, bármilyen körülmények között nyugodtan bevethető játékos alkot – mondta Matajsz Márk, az AVUS vezetőedzője. – Tehát elsősorban csapatként erősek, abban van az erejük, amellett, hogy egyénileg is vannak kiemelkedő tudású játékosaik – ilyen például Basara. De a centereikre is nagyon oda kell figyelnünk. A szentesiek tehát a mérkőzés esélyesei, így a tét is az ő vállukat nyomja. Mi lendületben vagyunk, egyre inkább összeáll a csapatunk, és ha úgy játszunk, mint az előző két meccsünkön és olyan hatékonyan is védekezünk, akkor van esélyünk a bravúrra, a győzelemre. PA