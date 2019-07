Szentpéterfai Sportnap 9. alkalommal

Remekül sikerült a Szentpéterfai SE által rendezett 9. Szentpéterfai Sportnap.

A Szentpéterfai Rétbirtokosság és a Vas Megyei Közgyűlés által is támogatott népszerű erőpróba 14 sportágat vonultatott fel, a vállalkozó kedvűek három helyszínen – sporttelep, Pinka, művelődési ház – adhattak számot a tudásukról. A sztárvendég ezúttal a Körmend korábbi legendás kosarasa, Harry Bell volt.

Eredmények, kispályás foci: 1. HSZK-Szentpéterfa (Bonti Tamás, Németh Tamás, Harmuth Tibor, Márkus Szabolcs, Wágner Szabolcs, Jurasits András, Tóth Szabolcs, Tóth Gábor, Kovács Balázs, Leidli Géza, Keringer Zsolt), 2. Aranycsapat (Hoós Bálint, Gaál Ádám, Garger Martin, Wágner Richárd, Gaál Richárd, Garger Róbert, Udvardi Tamás, Frányi Ádám, Sákovits Zoltán), 3. Grafit FC (Hoós Áron, Jurasits Ákos, Wágner Kevin, Páll Bence, Hoós Gergő, Skrapits Dániel, Skrapits Iván, Pataki Ádám, Bárdics Ádám, Balogh Zoltán). Legjobb mezőnyjátékos: Bárdics Erik (Grafit). Legjobb kapus: Páll Bence (Grafit). Gólkirály: Wágner Szabolcs (HSZK).

11-es-rúgó verseny, felnőtt: 1. Garger Martin, 2. Gaál Ádám, 3. Németh Attila. Gyerek: 1. Garger Valentin, 2. Filipovits Dusán, 3. Temmel Mirko. Célba rúgás, felnőtt: 1. Gombás Márton, 2. Horváth Gyula, 3. Hoós József. Gyerek: 1. Geosits Gergő, 2. Völgyi Levente, 3. Soós Bence.

Íjászat, férfi: 1. Góber Dániel, 2. Varga Barnabás, 3. Kovács János. Női: 1. Horváth Bettina, 2. Kovács Alexandra, 3. Windisch Krisztina. Gyerek: 1. Filipovits Dusán, 2. Skrapits Iván, 3. Skrapits Gorán. Legjobb egyéni: Góber Dániel. Legfiatalabb versenyző: Paukovits Lilla.

Streetball: 1. FalKör (Balogh Zoltán, Bárdics Erik, Skrapits Dániel), 2. Májni és a ­többiek (Wágner Bálint, Juranovits András, Juranovits Imre), 3. Kétharmad meg a Márkó (Haklits Tamás, Szabó László, Szabó-Haklits Márk, Czinder Adrienn). Legjobb játékos: Skrapits Dániel (FalKör). Dobóverseny, felnőtt (tripla): 1. Jánny Tamás, 2. Trummer Rudolf, 3. Juranovits Marcell. Gyerek (büntető): 1. Jánny Benjamin, 2. Szakács Ádám, 3. Szabó-Haklits Márk.

Lövészet: 1. Sörösök (Paukovits Imre, Jánny Benjamin, Paukovits Róbert), 2. Jó ivók (Pataki László, Horváth Gyula, Paukovits Norbert), 3. DPD (Dombi Márk, Pataki György, Dombi Csaba). Legjobb egyéni, férfi: Hogya Ferenc. Női: Soronics Gáborné. Gyerek, csapat: 1. Arany hármas (Soós Bence, Horváth Mátyás, Paukovits Levente). Legjobb egyéni: Pataki Csongor.

Asztalitenisz, felnőtt: 1. Geosits László, 2. Skrapits Ambrus, 3. Jánny Benjamim. Gyerek, fiú: 1. Gombás Máté, 2. Gáspár József, 3. Barilovits Ádám. Lány: 1. Tóth Doroti, 2. Pataki Vivien, 3. Skra­pits Réka.

Sakk, gyerek, fiú: 1. Gáspár József, 2. Skrapits Gorán, 3. Skrapits Iván. Lány: 1. Máté Bettina, 2. Tóth Doroti, 3. Horváth Borbála.

Csocsó, felnőtt: 1. Gaál Ádám–Garger Róbert, 2. Németh Attila–Udvardi Tamás. Gyerek: 1. Gombás Máté–Gombás Márton, 2. Geosits Dina–Dombi Veronika.

Darts, felnőtt, férfi: 1. Pataki Zsolt, 2. Dombi Csaba, 3. Hoós Áron. Női: 1. Wágner Zsófia, 2. Varga Regina. Gyerek: 1. Paukovits Levente, 2. Gombás Máté, 3. Garger Valentin.

Futás, felnőtt: 1. Jurasits Martin, 2. Gáspár József. Gyerek, fiú: 1. Gombás Máté, 2. Völgyi Levente, 3. Németh Barnabás. Lány: 1. Filipovits Dóra, 2. Temmel Nikolina, 3. Geosits Dina.

Horgászat, felnőtt: 1. Pataki György, 2. Nagy Ottó, 3. Pataki László. Gyerek: 1. Pataki Kornél, 2. Völgyi Levente, 3. Geosits Gergő. Legtöbb fogott hal: Jánny Benjamin. Legkisebb fogott hal: Skrapits Iván.

Snapszer: 1. Skrapits Balázs, 2. Horváth Dániel, 3. Sütő Ferenc. Legjobb péterfai: Skrapits Balázs.

A sportnap második napján gálamérkőzéseket láthattak az érdeklődők. Elsőként a Szentpéterfa +35 nyert 3-2-re a Körmendi Öregfiúk ellen. Majd a megyei II. osztályban szereplő helyi gárda meccselt a Haladást 2005–2009-es csapatával. Az Artner Tamás által irányított együttes veretes névsort vetett be, így pályára lépett ­például Kaj A., Nagy G., Sipos N., Rajos G., Schimmer Sz., Rózsa D., Balassa P. Hegyi L., Mihalecz P., Imre J. is. A vendégek 2-1-re nyertek. Hazai oldalról Bárdics E., a vendégektől Kaj A. és Dobány L. talált be – utóbbi viccesen jelezte: ezzel a góllal lezárta nagypályás pályafutását.