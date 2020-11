Szép hazai sikerek a Claudius Kupáról

Összesen 32 érmet – tíz aranyat, valamint 11-11 ezüstöt és bronzot – szereztek a Vas megyei úszók a hagyományos Claudius Kupán, amelyet már 17. alkalommal rendeztek meg.

Ezúttal a legrangosabb saját, a Szombathelyi Sportiskola úszószakosztálya által rendezett versenyen bizonyították rátermettségüket a vasi úszók – kiválóan helytálltak az elmúlt hétvégi Claudius Kupán. A koronavírus-járvány okán az előző évekhez képest csökkent az indulók száma, 18 csapatból összesen 150 úszó ugrott medencébe. Végül az összevonások miatt mindkét nem versenyszámait három-három korcsoportban rendezték meg előfutam-döntő rendszerben.

Tejes Péter, a sportiskolások edzője kiemelte, hogy a Claudius Kupa a kötelező óvintézkedések mellett gond nélkül zajlott le, a szakosztály tehetségei pedig maximálisan teljesítették a kitűzött célokat. Kihasználták a felkészülési lehetőséget a szezon további versenyeire, illetve egyéni csúcsokkal és számos döntős helyezéssel gazdagodtak. A Vas megyei sikerek érmekben is megmutatkoztak, a portiskolások ugyanis 24, míg a Sárvári Gyógyfürdő küldöttsége nyolc medált nyert.

A legjobban a szombathelyi Kalmár Aliz teljesített, aki négy aranyérmet is besöpört az A korcsoportosok között. Kitűnően teljesített a szintén szombathelyi Horváth Lilla Mária is, aki két-két aranyat és ezüstöt zsebelt be. Eredményeiknek köszönhetően a sportiskolások otthon tartották a Claudius Kupa vándorserlegét is, első helyen végeztek ugyanis az összesített csapatversenyben. A sárváriak közül Kiss Botond volt a legeredményesebb, három ezüstöt és egy bronzot akasztottak a nyakába. A szombathelyiek felkészítéséért Budavári István vezetőedző mellett Tejes Péter, Szabó Tamás és Kassai Gergely felel, a Sárvári Gyógyfürdő csapatát pedig Berkovics Klaudia és Szummer Tamás vezeti.

A vasi éremesőn túl a hétvégi megmérettetés egyik legörömtelibb eseménye a délutáni döntők előtt volt, amikor a Szombathelyi Sportiskola kisiskolás tehetségei versenyhangulatban bemutató úszásukkal átestek a tűzkeresztségen.

Az úszók számára az év a korosztályos országos bajnokságokkal zárulna, azonban a kormány újabb járványügyi intézkedései miatt ezeknek a viadaloknak a megrendezése egyelőre kérdéses. A fedett uszodák bezárása okán pedig a vasi úszók további felkészülése is bizonytalan. Tejes Péter elmondta, hogy még várják a hivatalos szervek írásos utasításait.

Eredmények. A vasi aranyérmesek. Női, A korcsoport (2006-ban születettek és idősebbek): Kalmár Aliz (100 m mell 1:16,75, 400 m vegyes 5:11,20, 200 m hát 2:29,66, 200 m vegyes 2:31,35), Horváth Lilla Mária (200 m gyors 2:11,93, 100 m gyors 1:03,07), Davanzo Nicol (200 m pillangó 2:27,97, 100 m pillangó 1:06,38). B (2007–2008), női: Horváth Emma Sára (100 m hát 1:11,50). Férfi B (2006-2007): Pados Gergő (400 m vegyes 5:44,60). Ezüstérmesek. Női, A: Kalmár Laura (100 m hát 1:10,01, 200 m gyors 2:11,98), Horváth Lilla Mária (200 m pillangó 2:28,98, 100 m pillangó 1:10,83). B: Horváth Hanna Kata (100 m mell 1:27,94). Férfi, B: Kiss Botond (100 m mell 1:15,15, 200 m hát 2:24,78, 200 m vegyes 2:25,45), Molnár Márk (200 m mell 2:49,13). C (2008–2010): Bozsodi Máté (200 m hát 2:43,59), Szabó Gergő (200 m mell 3:06,58). Bronzérmesek. Női, A: Stifter Leila (200 m hát 02:47,31), Stifter Gréta (200 m vegyes 02:47,22). B: Horváth Emma Sára (200 m hát 2:36,49). Férfi. B: Kiss Botond (100 m hát 1:05,52), Molnár Márk (100 m mell 1:17,42), Papp Kristóf (200 m gyors 2:14,52, 100 m gyors 1:01,55, Koltai László 100 m pillangó 1:07,47). C: Bozsodi Máté (100 m hát 1:15,29), Szabó Gergő (100 m mell 1:30,18), Horváth Patrik (200 m mell 3:20,29).