Szép vasi eredmények születtek a Kick-box világkupán

Idén 26. alkalommal rendezték meg a Magyar Kick-Box Világkupát, amelynek a fővárosi BOK csarnok adott otthont. 45 ország több mint 1700 sportolója között a vasi színeket a körmendi Castrum Sec-Dinamica SE, valamint a szombathelyi Agrobio Classic Kick-box Club és a Controll SE sportolói képviselték.

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három versenyzővel vett részt a rangos megmérettetésen: Horváth Szabolcs -47 kg kadett II., Kraller Patrik -57 kg kadett II., Lakatos Erik +69 kg kadett II. kategóriában. – Az eredményünket nagyban tükrözi a felkészülésünk. Csak reménykedni tudtam, hogy más klubok is hasonló utat jártak be, és így partiban tudunk maradni velük. Egyesületünk nagyon megsínylette a pandémiás időszakot. Tavaly októbertől fogva mindössze két hónapot tudtunk teremben edzeni. A többi időszakot szabadban töltöttük, füves területen az időjárás viszontagságait is elviselve. Sajnos mindhárom versenyzőnk az első körben kiesett, ettől függetlenül elismerés jár sportolóinknak kitartásukért – összegzett Andorka Imre klubvezető.

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box Club versenyzőinek ez volt idén a második nemzetközi kick-box megmérettetése, amelyen tatamira léptek. A klub 218 sportegyesületből az előkelő 20. helyen végzett a csapatok közötti rangsorban a világkupán. Aranyérmet szerzett: Csejtey Gábor pointfighting masters -63kg és light-contact masters -63 kg kategóriában; Polgár Dávid szintén kétszer állhatott a dobogó legfelső fokára kick-light junior -84 kg és kick-light zöld öv alatti -85 kg kategóriában. Ezüst­érmet szerzett: Pődör Csaba light-contact masters +94 kg kategóriában, valamint Polgár Dávid light-contact zöld öv alatti -85 kg kategóriában. Bronzérmet szerzett: Polgár Dávid light-contact junior -84 kg-ban, illetve Prácser Botond light-contact zöld öv alatti -75 kilogrammban.

A Szombathelyi Controll SE mindkét szakosztálya megmérettette magát a világkupán. A kick-box szakosztály versenyzői közül kadett I. korosztályban Kustánczi Dárius két súlycsoportban is indult, light-contact és kick-light kategóriában -42 és -47 kilogrammban. Dárius a legjobb nyolcba ugyan beverekedte magát, de érmet nem sikerült szereznie. Pataki Tamás elsőéves junior 57 kilogrammban light-contact és kick-light kategóriában is küzdött becsülettel, de a felnőtt válogatott kapuján kopogtatók megállították. A szintén junior korú Ecker Dávid sem vallott kudarcot élete első komoly versenyén, de a dobogós helyezés még várat magára. Ersing András +69 kg kadett II. kategóriában mindkét szakágban megmérettette magát, de a későbbi győztestől light-contactban és kick-lightban is vereséget szenvedett. A legjobb eredményt az egyesület felnőtt világbajnoki ezüst­érmese, a válogatott Szmolek Emánuel (84 kg) szállította. Előbb megverte cseh, majd olasz válogatott ellenfelét, ezt követte az elődöntő, ahol szlovén vetélytársa sem tudta útját állni. A döntőben Emánuel a német Al Amin Ramadan ellen szoros csatában vereséget szenvedett, így ezüstéremmel zárt. A kung fu szakosztály sportolója, Pintér Bálint felnőtt kategóriában 79 kilóban light-contact szakágban a legjobb nyolc közé verekedte be magát, a legjobb négybe azonban nem sikerült bejutnia. A veterán Gyurcsó-Deák Linda (-65 kg) a döntőig menetelt, ahol végül német ellenfelével szemben alulmaradt, így ezüstérmet szerzett. Andrakovics Fanni és Sipos Franciska Fanni is elindult light-contact és kick-light zöld öv alatti kategóriában. Kick-light kategóriában Franciska +60 kilogrammban győzelemnek, Fanni pedig bronzéremnek örülhetett. SD