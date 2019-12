A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület öt ökölvívóval nevezett az ob-ra. A 18 éves Hámori Luca (64 kg) első mérkőzésén egyhangú pontozással verte a Vasas színeit képviselő ellenfelét. Az elődöntőben a Központi Sportiskola versenyzője ellen is lendületesen, technikásan bokszolt, ismét egyhangú pontozással győzött. A fináléban a Kőbányai Sport Club ökölvívója, Papp Nikolett várt rá. Luca ezúttal is hozta a tőle megszokott színvonalat – és megszerezte első felnőtt magyar bajnoki címét. Emellett kiérdemelte a legjobb női versenyzőnek járó különdíjat is. Ambrus Viktória (büki szakosztály, 75 kg) kőbányai rivális ellen kezdett magabiztos győzelemmel. Az elődöntőben a Lelle Fitness és Küzdősport SE versenyzője ellen szokásához híven erős ütésekkel kezdett.

A kemény tempót tartotta a harmadik menetig, amikor az ellenfél edzője feladta a küzdelmet. A fináléban a Madárfészek Alapítvány Akadémia 12-szeres magyar bajnoka, Nagy Tímea következett. Aki lényegesen tapasztaltabb volt, és bár Viktória nagyot küzdött, ez nem bizonyult elégnek a rutinnal szemben – értékes ezüstéremmel zárt. Hámori Luca és Ambrus Viktória a novemberi ifjúsági ob-n aranyérmet szerzett – mindketten igazán kiváló, eredményes szezont futnak. Jankó Krisztián (69 kg) a Boxvilág SE bunyósa ellen az első menetben kiütéssel győzött. Az Egri VSI versenyzője ellen viszont kiélezett, nagy csatára kényszerült, végül Krisztián volt az, aki több érvényes találattal győztesen hagyhatta el a szorítót.

Az elődöntőben Pócza Milossal, az Érdi BC versenyzőjével nézett farkasszemet. Krisztián igyekezett hozni az elmúlt napokban nyújtott teljesítményét. De minden igyekezete ellenére ellenfele bizonyult jobbnak, így bronzéremmel fejezte be az ob-t. Hámori Ádám (91 kg) kiemeltként nem lépett ringbe az első napon. Majd következett a Ceglédi VSE bunyósa, akit egy pillanatig nem kímélt, erős testütésekkel bombázott – a ceglédi edző a második menetben feladta a küzdelmet. Az elődöntő elmaradt, mert a Vasas öklözője visszalépett a küzdelemtől. A fináléban a Gladiátor Alapítvány Akadémia ökölvívója, Egervári Richárd állt a ring másik sarkában. Hámori Ádám rögtön az első menetben magához ragadta az irányítást, kiütötte ellenfelét – és begyűjtötte hetedik (!) felnőtt magyar bajnoki címét. Krötzl Krisztián (91 kg) az első napon szép bunyóval verte a Kőbányai SC ökölvívóját. A folytatásban Tarnóczay Mihállyal, a KSI versenyzőjével csapott össze. Aki túl nagy falatnak bizonyult, Krisztián próbálta felvenni a tempót, igyekezett minél többet támadni, de kikapott, ötödik lett.

– Elégedettek vagyunk az eredményekkel – értékelt Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Előzetesen három-négy érem begyűjtését tűztük ki célként az ob-n – ezt pedig sikerült is teljesíteni! Annak ellenére, hogy az ob előtt szinte minden indulónk beteg vagy sérült volt. A két arany-, egy ezüst-, egy bronzérem és az ötödik hely arról árulkodik, hogy ökölvívóink jól dolgoztak a felkészülési időszakban és a ringben, versenykörülmények között is képesek voltak minőségi teljesítményre. Külön kiemelném a visszatérő Krötzl Krisztiánt, aki ugyan nem végzett dobogós helyen, de nagyon közel volt az éremszerzéshez. Büszkék vagyunk versenyzőinkre, az ob szép zárása volt az idei évnek, és hamarosan a hasonlóan jó eredményekben bízva vágunk majd neki a következő esztendőnek.

A másik kőszegi klub, az Alpokalja Küzdősport Alapítvány versenyzője Lakotár Hanna (54 kg) is remekül tejesített: ugyanis a novemberi ifjúsági magyar bajnoki címe mellé a felnőtt mezőnyben is begyűjtötte az aranyérmet. Az elődöntőben kétszer is padlóra küldte ellenfelét, gyorsan véget ért az összecsapás. A fináléban pedig tatabányai riválisa, Tóth Enikő a második menetben adta fel a mérkőzést.

– Hanna nagyon sokat fejlődött idén, az év elején elkezdett tudatos, kemény munkánk mostanra érett be – fogalmazott az Alpokalja Küzdősport Alapítvány edzője, Finesz Ernő. – Az elődöntőben és a döntőben is könnyedén vette az akadályt. Erejét mutatja, hogy ellenfelei inkább egy súllyal feljebb neveztek, igyekeztek elkerülni vele a találkozást. Hannának lesz még egy ausztriai nemzetközi tornája az idén, aztán gőzerővel kezdünk készülünk a 2020-as évre.

A szombathelyi Skorpió Box Club versenyzője, Gombkötő Márton (+91 kg) nagy csatában vesztette el első mérkőzését. Mint arról a Skorpió BC trénere, Varga Roland beszámolt, a szombathelyi bunyósé volt az első két menet, a harmadikban viszont elfáradt, így legyűrte őt kőbányai riválisa.

A Haladás VSE bunyósa, Kolompár Kitti (48 kg) egy mérkőzést vívott, amit elvesztett, de így is bronzéremmel tért haza. TG