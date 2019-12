Szépen zárta az évet az SZKKA II.

Az NB I/B-s női kézilabda-bajnokság 11., idei utolsó fordulójában megszerezte szezonbeli második győzelmét a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U19.

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia U19– Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U19 28- 32 (15-17).

– Dunaújváros, 50 néző, NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Kovács K., Tóth J.

SZKKA: Christe – Horváth A. 6, Pődör B. 7, Pődör R. 6, Szmolek, Franka 2, Tóth A. 7. Csere: Lőrincz B. (kapus), Bíró, Tamási 2, Kulcsár, Béres, Lakatos L., Kozma 2, Bozzai, Németh P. Edző: Pődör Zoltán.

A két fi atal csapat váltott gólokkal kezdett, aztán a szombathelyiek Pődör Blanka góljaival, vezérletével megléptek (14. perc: 5-10). A folytatásban rendezték soraikat a hazaiak, keményebb játékra váltottak, kezdték faragni a hátrányukat. Kiélezett hajrával zárult az első félidő (23. perc: 13-13). De a vezetést nem engedte ki a kezéből az SZKKA, végül kétgólos előnynyel vonulhatott szünetre. Fordulás után a vasiak koncentráltan, bátran játszottak, rendre egy-két góllal ellenfelük előtt jártak (39. perc: 19-20). A félidő második része

már egyértelműen a jobb erőnléttel rendelkező, pontosabb vasiaké volt (52. perc: 24-29), így a hajrára nem maradt izgalom. Biztosan, megérdemelten nyert az SZKKA.

Pődör Zoltán: Nagyon kellett már ez a győzelem. Még így is messze vagyunk az igazi formánktól, de most már a lányok is kezdik elhinni, hogy jók vagyunk és van helyünk az NB I/B-ben.