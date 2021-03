Szépszámú mezőny gyűlt össze a Téli Dobó Magyar Bajnokságon

A férfiaknál a Dobó SE versenyzője, Rába Dániel, míg a nőknél klubtársa, Gyurátz Réka nyerte kalapácsvetésben a Téli Dobó Bajnokságot.

A férfiak kalapácsvetésében a térdműtétje után lábadozó Halász Bence nélkül is erős mezőny gyűlt össze. Az előző év U23-as atlétájának megválasztott Rába Dániel (Dobó SE) pályafutása első felnőtt magyar bajnoki címét nyerte: 72,52 métert dobva lett aranyérmes. Mellette az olimpiai bajnok Pars Krisztián (Dobó SE), illetve Pásztor Bence állhatott dobogóra. A Dobó SE atlétája, Gyurátz Réka két számban is érmet szerzett. A 24 éves versenyző a kalapácsvetést megnyerte, diszkoszvetésben harmadik lett. A ha­zaiak versenyzője már biztosan olimpiai indulónak mondhatja magát kalapácsvetésben, amiben ezúttal 69,16 métert dobva diadalmaskodott. Felnőtt-kalapácsvetésben a Dobó SE férfi és női versenyzői taroltak, öt érmet gyűjtöttek be.

– Színvonalas versenyen vagyunk túl, amelyet az élő közvetítésnek köszönhetően külföldön is sokan figyelemmel kísértek – mondta Németh Zsolt, a Dobó SE vezetőedzője. – Sok pozitív visszajelzést kaptunk. Bár a Dobó SE versenyzőinek helyezéseivel elégedett vagyok, szinte majdnem mindenkiben maradt másfél-két méter. Igaz, ez betudható annak is, hogy a pandémia miatt az utóbbi időben nem volt lehetőségünk jobb éghajlat alatt edzőtáborozni és gyakorolni.

A győztesek és az első nyolcban végzett vasiak. Felnőttek. Diszkoszvetés, férfiak: 1. Szikszai Róbert (Nyíregyháza) 60,35., 7. Szabó Gyula (Dobó SE) 46,50. Nők: 1. Kerekes Dóra (Nyíregyháza) 52,13, 3. Gyurátz Réka (Dobó SE) 42,14, 6. Viszkeleti ­Villő (Dobó SE) 38,33.Kalapácsvetés, férfiak: 1. Rába Dániel (Dobó SE) 72,52, 2. Pars Krisztián (Dobó SE) 71,35, 5. Varga Donát (Dobó SE) 68,37, 6. Doma Benedek (Dobó SE) 66,41, 7. Mester László (Haladás VSE) 65,18. Nők: 1. Gyurátz Réka (Dobó SE) 69,16, 2. Németh Zsanett (Dobó SE) 62,07, 3. Viszkeleti Villő (Dobó SE) 58,93, 5. Gergelics Cintia (Dobó SE) 54,39. Gerelyhajítás, férfiak: 1. Rivász-Tóth Norbert (Szolnok) 74,26. Nők: 1. Szilágyi Réka (DSC-SI) 61,69.

U16-osok. Diszkoszvetés, fiúk: 1. Dobó Zsombor (SZVSE) 62,61. Leányok: 1. Pap Kincső (Hernád) 35,09, 4. Pilinszky Dóra (Szombathelyi Sportiskola) 30,18, 8. Bödei Enikő (Szombathelyi Sportiskola) 22,54. Kalapácsvetés, fiúk: 1. Szabados Ármin (Szombathelyi Sportiskola) 74,12, 6. Horváth Erik (Szombathelyi Sportiskola) 40,76. Leányok: 1. Bödei Enikő (Szombathelyi Sportiskola) 52,27, 3. Pilinszky Dóra (Szombathelyi Sportiskola) 48,49. Gerelyhajítás, fiúk: 1. Herczeg Attila (FTC) 54,07. Leányok: Illyés Gréta (Vác) 37,81.

Kiemelt képünkön: A Dobó SE atlétája, Rába Dániel nyerte a férfi-kalapácsvetést