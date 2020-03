Szili címmeccset nyert a WBO-nál

Ausztráliában nyert WBO-címmérkőzést Szili István – a kőszegi profi ökölvívó a felkészüléséről, a terveiről is beszélt, értékelte az összecsapást.

Mint arról már beszámoltunk, helyi idő szerint szombaton este Ausztráliában, Melbourne városában húzott kesztyűt Szili István. A kőszegi származású, Svájcban élő bunyós ellenfele a remek eredménysorral rendelkező ausztrál Jayde Mitchell volt. A WBO szervezet regionális „Oriental” nagyközépsúlyú címéért kiírt, tízmenetes összecsapást a 37 éves magyar öklöző megosztott pontozással nyerte: három bíró közül csak az egyiknél győzött Mitchell (97-93), míg a másik kettő Szilit látta jobbnak (96-94, 96-94).

– Jól haladt a felkészülésem a címmérkőzésre, aztán az egyik edzésen részleges bicepsz­szakadást szenvedtem – árulta el Szili István. – Így a felkészülésből hátralévő három hét munkáját át kellett alakítani. A megszokottnál jóval kevesebbet tudtam kesztyűzni, de bíztam magamban és abban a 27 évben, amit eltöltöttem a sportágban. Végül sikerült leküzdenem a nehézségeket. A meccsen aztán már hajtott a győzni akarás, és nagyon akartam bizonyítani magamnak. Az összecsapás az én elképzelésem szerint alakult, végig mentem előre. Szerintem erőben és technikailag is ellenfelem fölé kerekedtem. Jayde nem igazán tudta kezelni a testütéseket és a többütéses kombinációimat. Bevallom, az eredményhirdetést vegyes érzelmekkel vártam, megtörtént már velem, hogy egy megnyert mérkőzést vettek el tőlem a bírák. Ezúttal nem ez történt, nyertem. Igaz, így sem érzem korrektnek az eredményt. Szerintem ugyanis csak az első és a 10. menetet vesztettem el.

– Most tartok egy kis pihenőt – mondta az Alpokalja Küzdősport Alapítvány szakmai vezetőjeként is tevékenykedő Szili István. – Utána, mivel az ausztrál csapat élt a visszavágó opciójával, másodszor is megverem Jayde Mitchellt. Valamint szeretnék egy kis időt eltölteni szeretett városomban, Kőszegen, családom, barátaim körében, és megnézni a tanítványaink fejlődését.

Szili István új profi rekordja: 24 győzelem (ebből 13 KO/TKO), 2 vereség, 2 döntetlen. Továbbá felkerült a WBO legjobb nagyközépsúlyú bunyósainak 15 fős elit listájára.