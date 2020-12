Szili kiütötte ellenfelét – A rutinos kőszegi bokszoló begyűjtötte az IBO övét

A kőszegi Szili István nagyszerű teljesítménnyel, kiütéssel szerezte meg az IBO (International Boxing Organization) nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki övét magyar riválisa, Kis Máté ellen.

Az előző öt profi összecsapását megnyerő 38 éves Szili István (24 győzelem, 2 vereség, 2 döntetlen) a 27 esztendős Kis Mátéval csapott össze az IBO szervezet betöltetlen nagyközépsúlyú interkontinentális címéért. A csongrádi bunyós veretlenül (17 győzelem, 2 döntetlen) várta a mérkőzést.

A tízmenetesre kiírt ütközetet a kőszegi ökölvívó kezdte agresszívabban, rutinos bunyós módjára a nyitó gongtól igyekezett nyomás alá helyezni tíz évvel fiatalabb riválisát. Kis sokat mozogva, kontrákkal, megelőző akciókkal próbált megálljt parancsolni a rendületlenül támadó Szilinek – amiből szoros, harcias csata alakult ki. Az jól látható volt, hogy Szili mind fejben, mind fizikálisan nagyon rendben van – és ütőerőben is ellenfele előtt jár.

Kemény testütésekkel operált, irányította az összecsapást. A hatodik menet végén Szili egy kemény, fejre mért jobbossal látványosan megrendítette Kist, aki el is esett – nagyon jókor jött számára a menet végét jelző gong. A hetedik etap elejét aztán megnyomta a vérszagot megérző kőszegi öklöző, egy jobbos ismét betalált, padlóra küldte ellenfelét. A számolás közben Kis felállt ugyan, de tántorgott, láthatóan szédült állapotban volt, így a vezetőbíró leléptette és kihirdette Szili István – megérdemelt – győzelmét.

– Az történt a mérkőzésen, amire számítottam – értékelt az összecsapás másnapján, már Kőszegen Szili István. – Tudtam, hogy riválisom őszinte, rakkolós, szorgalmas bunyós. Arra számítottam, hogy szoros, kemény mérkőzést vívunk, de győzelemre készültem. Jól kezdtem, az első két menetet uraltam, igaz, a második mentben mélyütésért kaptam egy megintést – szerintem elhamarkodottan, de ez sem tudott kizökkenteni saját ritmusomból. A folytatásban is az történt, amit én akartam, a testütéseim rendre betaláltak, és én jegyeztem a fajsúlyosabb ütéseket is.

A hatodik menet végén megrendítettem Kist, aki földre is került, de a bíró szerint nem az ütéstől, hanem a birkózástól esett el. Így a gong még megmentette ellenfelemet. A hetedik menetben magasabb fokozatra kapcsoltam, éreztem, hogy az ütés még benne van riválisomban. Koncentráltam, vártam a megfelelő pillanatra, ami el is jött – és lezártam a meccset. Értékes győzelmet arattam, egy minőségi, fiatal, sikeréhes ellenfelet vertem meg – ráadásul Magyarországon, a televízió kamerái előtt. A végén elszabadultak bennem az érzelmek. Ugyanis éppen a felkészülésem közepén jártam, amikor életét vesztette pályatársam, Pintye Szabolcs korábbi bokszbajnok, aki először nagy riválisom volt, majd kiváló barátom lett. Mélyen megérintett a halála, már csak az ő emlékének is győzelemmel szeretem volna adózni.

– Most fújok egyet, hazamegyek Svájcba, kipihenem magam, aztán tiszta fejjel átgondolom a jövőmet – folytatta Szili István. – Nem vagyok már mai gyerek, és a jelenlegi kaotikus egészségügyi helyzet nem kedvez nekem – nekem sem, az ökölvívás világának sem. Hosszú kihagyás már nem fér bele a pályafutásomba. Ha a vírushelyez nem javul, és továbbra is elmaradnak a bokszgálák, akkor bizony el kell gondolkodnom azon, hogy befejezem profi sportolói pályafutásom. Nagyon sajnálnám, ha így alakulna, mert mint pénteken a Vasas csarnokában is bizonyítottam, kiváló formában, állapotban vagyok – de az egészség a legfontosabb.

Szili István a magyarországi összecsapást megelőzően még február végén lépett szorítóba: Ausztráliában, Mel­bourne városában nyert WBO (World Boxing Organization) nagyközépsúlyú címmérkőzést az ausztrál Jayde Mitchell ellen – vagyis most két övet is birtokol. A vírushelyzet ellenére is sikeres, eredményes időszak van tehát a rutinos kőszegi bunyós mögött.