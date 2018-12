Szilveszter Kupa: fogynak a csapatok

Gőzerővel zajlik a 33. Szilveszter-Concordia Üzemanyagkutak Kupa kispályás labdarúgótorna. Csütörtökön és pénteken az öregfiúk és az amatőrök meccseltek, szombaton a profik és a nők lépnek pályára, valamint az amatőrök nyolcaddöntőit rendezik, míg vasárnap a helyosztókkal zárul az erőpróba.

Csütörtökön az amatőrök C csoportja versengett, valamint az öregfiúk (+40) C csoportjának a csapatai léptek pályára. Az öregfiúk A és B csoportja viszont lapzártánk után fejezte be a küzdelmeket.

Az A csoportban a Don Pepito és az Old Time PP Trans is két győzelemmel nyitott. Éppen kettejük meccse zárta a csoportkört: a rangadót meglepően simán, 7-1-re nyerte a többek között Németh Richárdot, Koronczai Zsoltot, ifj Jáger Sándort is felvonultató Don Pepito. A B csoportban a Tóth Pétert, Sipos Norbertet is soraiban tudó Fratelli Pizzéria ellentmondást nem tűrően lett csoportgyőztes.

Végeredmény, öregfiúk A csoport: 1. Don Pepito 9 pont, 2. Old Time PP Trans 6, 3. Zotu Reklám 3, 4. Borbarátok 0. B csoport: 1. Fratelli Pizzéria 9 pont, 2. Falco 6, 3. Kovács János Falco SE 3, 4. Katafa Öregfiúk 0.

Az öregfiúknál a három csoportgyőztes mellett legjobb másodikként a Falco jutott tovább.

Pénteken az amatőrök gyűrték egymást: a csoportgyőztesek, a második helyen végzők, és a két legjobb harmadik jutott tovább.

Végeredmény, amatőr A csoport: 1. Fratelli Pizzéria 7 pont, 2. Seven Nation Army 4, 3. autó egyed Bt. 3, 4. Szelfigép Szombathely 3. B csoport: 1. Lara Autókozmetika FC Buntstift 7 pont, 2. Csikar Csárda és Panzió Kőszeg 6, 3. Colonia FC 4, 4. Atlantisz Tűzvédelem Sé 0. E csoport: 1. Pikkolo Club Szombathely-Pepe Team 9 pont, 2. Relax Caffé&Pub FC Söralátét 6, 3. Ölbői Horgásztó 3, 4. No Name 0. G csoport: 1. Anonim FC Padrino 7 pont, 2. Avadoo Design Sopron 4, 3. Desperado Söröző Szombathely 3, Chocofive 1. A D és az F csoport küzdelmei lapzártánk után értek véget.

A szombatot 7 órakor a női mezőny kezdi, 10.45-től a profik lépnek pályára, 17 órától 20-ig az amatőr nyolcaddöntőket rendezik a Haladás Sportkomplexumban. Vasárnap – már az Aréna Savariában! – a helyosztók zárják a tornát. Az első meccs 7.30-kor kezdődik, az utolsó 17.30-kor. Vasárnap 16.15-kor egy Ferencváros öregfiúk–Haladás öregfiúk gálameccs is szerepel a programban. A Haladás kerete: Németh Gábor, Hegedüs Péter, Horváth Róbert, Tóth Péter, Szekér István, Balassa Péter, Tóth Miklós, Sipos Norbert, Lengyel Miklós, Vidóczi József, Seper Ákos, Jagodics Zoltán, Topor Antal. Az FTC kerete: Nagy Gábor, Balogh Zoltán, Keller József, Szenes Sándor, Bánki József, Dukon Béla, Fischer Pál, Wukovics László.

