SZKKA: alakul a játékoskeret

Formálódik a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) NB I-be jutott női kézilabdacsapatának játékoskerete.

A klubvezetés nem pihen, nem pihenhet a nyári szünetben, hiszen időben össze kell állítani az NB I-be jutott női kézilabdacsapat játékoskeretét.

– Elsőként a szakmai stáb tagjaival ültünk tárgyalóasztalhoz és egyeztünk meg a közös folytatásról – mondta Pődör Zoltán. – Ennek megfelelően az NB I-ben is a Marosán György, Farkas József edzőkettős irányítja a csapatot. A tavalyi szezon eredménysora önmagáért beszél – örömmel csaptunk egymás tenyerébe. Az elmúlt napokban több játékostól is elköszöntünk. Hornyák Bernadett, Lugosi Fruzsina, Moutsogianni Theodóra, Takács Bianka, Terenyi Bianka és Udvardi Laura szerződése lejárt, amit nem hosszabbítottunk meg. Jelenleg Csire Fanni, Gadányi Maja, Horváth Petra, Mayer Maja, Szendrei Barbara, Varga Nikolett, Virág Noémi és Pődör Rebeka rendelkezik élő szerződéssel. Természetesen szeretnénk erősíteni, magyar játékosokkal és légiósokkal is tárgyalásban állunk. Amint lesznek konkrétumok, azokról rögtön beszámolunk – de nyugodtan mondhatom, hogy több kiszemelt játékossal is nagyon közel vagyunk a megegyezéshez. Annyit még érdemes tudni, hogy a nevezésünket nemcsak az NB I-re adjuk le, hanem az NB I/B-ben is indítunk egy csapatot. Mozgalmas, izgalmas szezon előtt állunk – zárta szavait Pődör Zoltán.

A Marosán György vezetőedző által irányított – immár élvonalbeli – Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia július 8-án kezdi meg a felkészülést a 2019/2020-as bajnokságra. TG